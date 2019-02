Situácia na cestách v Bratislave je relatívne pokojná

Podľa Stellacentra sa tvoria kolóny v Dunajskej Lužnej a v Rovinke v smere do hlavného mesta, vodiči hlásia zdržanie 15 minút.

Bratislava 25. februára (TASR) – Situácia na cestách v Bratislave je v pondelok ráno relatívne pokojná, vodičov netrápia žiadne väčšie zdržania ani kolóny. V ranných hodinách sa stali viaceré dopravné nehody, informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Nehoda sa stala na Staromestskej ulici za podjazdom v smere na Most SNP, vodiči tam musia rátať so zdržaním. Druhú nehodu odstraňujú za zjazdom z diaľničného obchvatu v smere do Vajnôr.



Podľa Stellacentra sa tvoria kolóny v Dunajskej Lužnej a v Rovinke v smere do hlavného mesta, vodiči hlásia zdržanie 15 minút.



V Bratislave sa postupne od piatka 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to, kde je aj online prenos z dopravných kamier.