Situácia po povodniach je v oblasti Vysokých Tatier stabilizovaná

Na snímke rozvodnený potok Javorinka, ktorý berie so sebou starší dom v Podspádoch vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018.

Škody po povodniach budú podľa všetkého ešte nejaký čas vyčísľovať, už teraz sa však lesníci i samosprávy zhodli, že budú vysoké.

Vysoké Tatry 20. júla (TASR) - Situácia v súvislosti s prívalovým dažďom, ktorý zasiahol v noci zo stredy (18.7.) na štvrtok (19.7.) oblasť Vysokých Tatier a podhorie, je od večera stabilizovaná. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s tým, že vo večerných hodinách hasiči odstraňovali následky po mohutnom daždi.



"Občania nie sú v tejto chvíli ohrození," dodala. Lokálne povodne zasiahli predovšetkým obec Stará Lesná, odkiaľ museli v noci a ráno evakuovať približne 270 ľudí z miestnych chatiek ale i z jedného z hotelov, ktorý voda zatopila. Strhlo tam niekoľko mostov, takže časť obce bola odrezaná od sveta. "Naši príslušníci sú stále v obci a pokračujú v odstraňovaní škôd aj s ťažkou technikou," doplnil pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove s tým, že do Starej Lesnej smeruje 12 príslušníkov zo Záchrannej brigády z Humenného a ďalší šiesti profesionáli z HaZZ v Kežmarku i dobrovoľníci zo Spišskej Belej. Škody budú odstraňovať na siedmich kusoch techniky vrátane UDS (univerzálny dokončovací stroj) a plávajúceho transportéra.



Pracovať budú predovšetkým na zastabilizovaní toku Studeného potoka. Starosta Starej Lesnej Ľubomír Lauf vo štvrtok uviedol, že koryto sa na niektorých miestach posunulo o osem až desať metrov a v podstate sa vytvorilo nové. "Zároveň budú robiť posilňovanie mostných objektov, ktoré voda poškodila," dodal operačný dôstojník. Počas štvrtka sa v obci vystriedalo 31 profesionálnych hasičov na 29 kusoch techniky a pomáhali im aj miestni dobrovoľní hasiči. Vykonávali protipovodňové aktivity a zároveň pomáhali s evakuáciou ľudí.



Problémy narobila voda aj v Tatranskej Javorine, časť Podspády, kde podmyla základy neobývaného domu a hrozí jeho zrútenie. Tiež tam poškodila mostný objekt na ceste I/66 na hlavnom ťahu smerom na Poľsko. Most bude podľa všetkého potrebné zrekonštruovať, momentálne tam dopravu zúžili do jedného jazdného pruhu. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili aj v meste Vysoké Tatry. Aj z týchto dôvodov vyhlásili vo štvrtok ráno mimoriadnu situáciu v celom okrese Poprad.



Veľké škody voda napáchala podľa lesníkov aj na turistických chodníkoch vo Vysokých Tatrách. Strhla niekoľko mostíkov, lávok i ciest, momentálne je preto Javorova a Bielovodská dolina pre turistov uzavretá. Nedá sa prejsť ani z Hrebienka na Zamkovského chatu a poškodené chodníky sú aj v Tichej a Kôprovej doline.



Situácia sa stabilizovala aj na vodných tokoch a momentálne už žiaden z nich nedosahuje hladinu akéhokoľvek stupňa povodňovej aktivity. Výnimkou je rieka Dunajec v Červenom Kláštore, ktorá bola ráno na úrovni 1. stupňa povodňovej aktivity s hladinou 336 centimetrov.