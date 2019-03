Situácia s neobsadením Košíc vo VVS sa podľa vodární čoskoro vyrieši

Mesto Košice zvolalo mimoriadne valné zhromaždenie začiatkom marca. Akcionári na ňom neodvolali bývalého mestského poslanca Igora Sidora z funkcie člena dozornej rady.

Košice 13. marca (TASR) – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) sa dištancuje od spolitizovania situácie, že zástupcovia mesta Košice stále nie sú členmi štatutárnych orgánov tejto akciovej spoločnosti. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VVS Stanislava Hrehu sa problém čoskoro vyrieši. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii.



Pripomenul, že VVS neovplyvňuje komunálne voľby. Práve po nich totiž akcionári, ktorými sú mestá a obce, automaticky žiadajú zmeny v orgánoch. Odobriť ich musí valné zhromaždenie.



Mesto Košice zvolalo mimoriadne valné zhromaždenie začiatkom marca. Akcionári na ňom neodvolali bývalého mestského poslanca Igora Sidora z funkcie člena dozornej rady. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vlani v decembri schválilo, aby bol do tejto funkcie vymenovaný námestník primátora Marcel Gibóda. Väčšina akcionárov sa hlasovania zdržala. „Nie preto, že by nechceli nominanta Košíc do orgánov, ale zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kvôli tomu, aby sa niekto dostal do dozornej rady, si myslím, že je troška nadštandardná a zbytočná vec,“ povedal Hreha s tým, že sú minimálne štyria kandidáti do dozornej rady a nepovažuje za vhodné zvolávať mimoriadne zhromaždenie, keďže program nemožno dopĺňať. „Možno preto bolo to hlasovanie také, aké bolo,“ povedal.



Ako uviedol, aj zo súčasných rokovaní vyplýva, že problém sa vyrieši. „Podľa informácií, ktoré mám, akcionári v žiadnom prípade nebránia vstupu Košíc do orgánov. Táto vec bude určite vyriešená,“ dodal.



Košice nemajú zastúpenie ani v predstavenstve VVS od 18. januára. Jeho členom bol dovtedy viceprimátor poverený riadením mesta Martin Petruško. Do predstavenstva VVS si MsZ zvolilo primátora Jaroslava Polačeka. Odvtedy zasadala dozorná rada dvakrát, ani raz ho nezvolila do spomínanej funkcie.



Desaťčlenné predstavenstvo je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou. Podľa Hrehu sa aktuálne pripravujú všetky nominácie do predstavenstva a rozhodovať sa o nich bude v najbližšom čase. Tvrdí, že Košice nič nestrácajú, ak v ňom aktuálne nemajú zastúpenie. „Nevidím v tom problém, že tam teraz nie sú, ale určite je potrebné, aby mesto Košice malo zastúpenie,“ povedal. Košice sú najväčším akcionárom spoločnosti - vlastnia 20,44 percenta jej akcií.



Predchádzajúcu kritiku VVS zo strany magistrátu o netransparentnosti komentovať nevedel, keďže ako hovorí, doteraz nedostal žiadny konkrétny podnet či podklad na prípravu zmeny stanov. Zdôraznil, že VVS nemá byť prečo netransparentná a „všetkým svojim akcionárom poskytne všetky podklady, ktoré budú chcieť a majú na ne nárok.“



Košický primátor začiatkom roka tvrdil, že najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú obe nominácie aj z dôvodu avizovanej kontrolnej činnosti v hospodárení VVS zo strany najväčšieho akcionára. VVS tieto tvrdenia zásadne odmietla. Pripomenula, že je riadená 771 akcionármi spoločnosti, ktorými sú obce a mestá v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Neúspešné hlasovanie zo začiatku marca si Polaček vysvetľoval zlou interpretáciou, respektíve nedostatočnou informovanosťou akcionárov, ktorá mohla byť zapríčinená aj podcenenou komunikáciou mesta.