Situáciu s pitnou vodou v Bernolákove preveria hygienici

Bratislava 5. augusta (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zabezpečí pre zakalenie pitnej vody v obci Bernolákovo (okres Senec) mimoriadne odbery vzoriek pitnej vody a taktiež ich laboratórnu analýzu. Následne rozhodne o ďalšom postupe. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.



RÚVZ Bratislava problém zhoršenia kvality vody (zákal) vo verejnom vodovode obce Bernolákovo neeviduje a ako tvrdí, neinformovala ho o tom ani Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Úrad však zabezpečí mimoriadne odbery vzoriek pitnej vody. "Podotýkame, že kvalita pitnej vody v obci je monitorovaná RÚVZ Bratislava, pričom výsledky sú evidované a dostupné v Informačnom systéme o pitnej vode. Možno konštatovať, že kvalita vody je podľa doterajších výsledkov vyhovujúca podľa požiadaviek vyhlášky ministerstva zdravotníctva 247/2017," spresnila Nosálová. Posledný odber sa podľa harmonogramu monitorovania uskutočnil v marci na odberovom mieste Materská škola Bernolákovo.



V obci Bernolákovo došlo v uplynulých dňoch k neočakávanému zakaleniu pitnej vody v potrubí. Problém rieši BVS od minulého týždňa. Niektorí obyvatelia prostredníctvom sociálnej siete vyjadrujú obavy, či je takáto voda vhodná na pitie. Bratislavské vodárne ubezpečujú ľudí cez web obce, že zakalenie vody nie je zdraviu škodlivé. BVS prostredníctvom obecného rozhlasu i webu obyvateľov Bernolákova informovala minulý týždeň, že z dôvodu zvýšenej spotreby vody bola vykonaná regulácia siete, pri ktorej prišlo k neočakávanému zakaleniu vody v potrubí.



"Od nahlásenia zakalenia vody sa vykonávajú preplachy na sieti, aby sa tento problém čo v najkratšom čase odstránil. Zakalenie vody nie je zdraviu škodlivé, avšak negatívne pôsobí na senzorické vlastnosti vody, t. j. mení jej sfarbenie a chuť," píše BVS na webe obce. Na ďalšie otázky TASR vodárne zatiaľ nereagovali.



Starosta Bernolákova Richard Červienka pre TASR uviedol, že sa o probléme nedozvedel od BVS, ale od ľudí prostredníctvom sociálnej siete. "Oslovil som BVS a žiadal ju o stanovisko, ktoré som dostal a je zverejnené na webe obce. To nie je stanovisko obce, ale BVS. Ona tvrdí, že voda nie je škodlivá," uviedol starosta.



Koncom minulého týždňa sa podľa jeho slov začala situácia upokojovať, v sobotu (3. 8.) však prasklo potrubie v križovatke ulíc Hlavná - Bernolakova - Hlboká. A niektoré ulice ostali úplne bez vody. Poruchu v sobotu odstránili až okolo 19.00 h večer a voda začala znovu na odstavených uliciach tiecť. Sobotné prasknutie potrubia mohlo podľa starostu opäť spôsobiť zakalenie vody v obci. Situáciu podľa jeho slov zamotávajú aj poplašné správy, ktoré sa šíria na sociálnej sieti.



Obyvateľka Bernolákova a poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Mária Kisková zverejnila na sociálnej sieti fotografie vody napustenej z vodovodného kohútika v sobotu ráno do džbána. "Voda bola tmavo zakalená až hnedá, mala kovovú pachuť, páchla a plávali v nej viditeľné nečistoty," uviedla pre TASR. Na jej oznam reagovali občania z okolitých obcí, ktorí podľa nej hlásili podobnú situáciu. "Lekáreň v Bernolákove zverejnila rozbor vody, ktorý jasne poukazuje na jej kvalitu v obci. Oznam bol zverejnený na sociálnej sieti. Jasne sa tam píše, že kvalita vody nevyhovuje podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva 247/2017," tvrdí Kisková. Starosta však poukazuje na web BVS, kde sú zverejnené aj tohtoročné rozbory vody v Bernolákove. Tie podľa neho vyvracajú šírenie poplašných správ o tom, že voda v Bernolákove je bežne škodlivá, aj keď je číra.