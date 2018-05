Skalica bude hostiť súťaž neprofesionálnych fotografov

Organizátormi výstavy sú Záhorské osvetové stredisko v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Trnavský samosprávny kraj.

Skalica 29. mája (TASR) – Čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií budú kategóriami súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov Trnavského kraja v Skalici. Jej vernisáž sa uskutoční 9. júna v Záhorskom múzeu. TASR informovala pracovníčka ZOS Viera Juríčková.



Ide už o 22. ročník krajskej súťaže a výstavy AMFO 2018. „Súťaž je postupová, ocenení a odporučení autori odbornou porotou súťaže postúpia do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018," uviedla Juríčková.



Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách. V skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií.



Do tohtoročného ročníka sa prihlásilo 50 fotografov s 202 fotografickými prácami. „Z toho v skupine autori nad 21 rokov ide o 74 čiernobielych, 94 farebných fotografií a tri multimediálne prezentácie od 41 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov je to deväť čiernobielych a 16 farebných fotografií od šiestich autorov a v najmladšej skupine do 16 rokov súťaží šesť fotografií od troch autorov," doplnila Juríčková.



Organizátormi výstavy sú Záhorské osvetové stredisko v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Trnavský samosprávny kraj. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 1. júla vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.