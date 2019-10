Skalica navrhuje zvýšiť poplatok za odpad o tretinu

Skalica 18. októbra (TASR) – Mesto Skalica zverejnilo na úradnej tabuli návrh všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (VZN o poplatku za komunálny odpad), z ktorého vyplýva, že poplatok by sa mal zvýšiť o 34,84 percenta.



V návrhu VZN o poplatku za komunálny odpad je navrhnutá sadzba pre fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov na 0,089 eura na deň, čo ročne predstavuje 32,48 eura. V aktuálne platnom VZN je stanovená suma na deň 0,066 eura.



Zvýhodnená sadzba zostane podľa návrhu osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktoré v danom roku dovŕšia 62 rokov a viac. Kým doteraz mali taxatívne stanovený poplatok vo výške 0,0365 eura, po novom získajú nárok na zníženie poplatku vo výške 45 percent. To predstavuje poplatok vo výške 0,0489 a nárast oproti súčasnej výške o viac ako 25 percent.



Okrem VZN o poplatku za komunálny odpad mesto zverejnilo aj návrh zmeny VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica (VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi). Podľa návrhu sa zmení pri niektorých druhoch odpadu interval odvozu.



Mesto zverejnilo aj návrh zmeny VZN č. 6/2012 o dani za ubytovanie. Podľa návrhu by sa sadzba dane za jednu osobu a jedno prenocovanie mala zvýšiť z pôvodných 0,50 eura na 1,20 eura. O novom znení VZN budú poslanci hlasovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 30. októbra.