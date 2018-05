Mestské zastupiteľstvo v Skalici predaj viníc neschválilo

V návrhu išlo o pozemky o výmere 77.417 metrov štvorcových patriace mestu. To malo požadovať minimálnu cenu 7,83 eura za meter štvorcový, čo by predstavovalo príjem 606.175,11 eura.

Skalica 2. mája (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici hlasovali na minulotýždňovom zasadnutí o zámere predaja viníc formou obchodnej verejnej súťaže. V návrhu išlo o pozemky o výmere 77.417 metrov štvorcových patriace mestu. To malo požadovať minimálnu cenu 7,83 eura za meter štvorcový, čo by predstavovalo príjem 606.175,11 eura. "Pri kontrole pozemkov, ktoré vlastní mesto, sme zistili, že jeden z nich môžeme využiť na pestovanie viniča. Zvažovali sme dve možnosti. Jednou bola forma odpredaja pozemku, keďže v súčasnosti už má mesto vo vlastnej réžii dosť pozemkov s vinohradmi. Paralelne prichádzala do úvahy možnosť prenajatia vinohradníkom. V poslaneckom zbore prevážilo, aby sa pozemok zachoval vo vlastníctve mesta a dal do prenájmu," uviedol pre TASR poslanec Lukáš Tisoň.



Pozemok je viac ako 20 rokov nevyužívaný, aj preto uvažovalo mesto o jeho predaji. "Našiel sa záujemca, ktorý ho chcel odkúpiť. Z tohto dôvodu mesto pripravilo materiál na rokovanie zastupiteľstva, v ktorom navrhlo verejnú súťaž. V nej by záujemca s najvyššou ponukou tieto pozemky získal," povedal zástupca primátora Milan Roman.



Poslanci túto obchodnú verejnú súťaž po diskusii neodsúhlasili. Za návrh hlasovalo päť z prítomných poslancov, dvaja boli proti a ôsmi sa zdržali hlasovania. "Budeme hovoriť s poslancami a primátorom ako ďalej. Lebo ak pozemok chceme aj naďalej vlastniť, musíme mať s ním nejaký zámer. Ak majú poslanci rozumný návrh, ako ho využiť, ja sa k nim rád pridám," doplnil pre TASR zástupca primátora.



"U mňa prichádzali do úvahy obe riešenia. Bolo to aj otázkou ceny, ktorú by z predaja mesto získalo. Z tohto hľadiska je asi rozumnejšie dať pozemok do prenájmu, aby mesto získavalo z neho pravidelný ročný príjem. Predpokladám, že zástupcovia mesta predložia v krátkom období návrh, aby sa daný pozemok prenajal na vinohradnícke účely," zakončil Tisoň.