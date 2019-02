Skalica musí vrátiť viac ako 455.000 eur, zvažuje právne kroky

Financie musí vrátiť za projekt s názvom Cyklotrasy bez hraníc z roku 2012, ktorý bol realizovaný z prostriedkov Európskej únie.

Skalica 19. februára (TASR) - Mesto Skalica musí vrátiť zo svojho rozpočtu viac ako 455.000 eur Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Financie musí vrátiť za projekt s názvom Cyklotrasy bez hraníc z roku 2012, ktorý bol realizovaný z prostriedkov Európskej únie. TASR o tom informoval Miroslav Minďáš z Mestského úradu (MsÚ) v Skalici.



Na základe zistených skutočností mesto zvažuje právne kroky a možnosti, o výsledkoch ktorých bude informovať. "Cieľom projektu bolo vybudovanie asfaltových cyklotrás do Zlatníckej doliny a k vodnej nádrži Mlynky. Realizácia projektu sa uskutočnila v období júla - augusta 2013, pričom projekt bol finančne ukončený na konci roka 2014," uviedol vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu MsÚ Michal Čunderlík.



V októbri 2017 MPRV vykonalo kontrolu projektu, zameranú na overenie konštrukcie cyklotrasy, v rámci čoho bolo overované zloženie jednotlivých vrstiev cyklotrasy a zhodnotenie, či sú vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou.



Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky. "Stav vozovky nie je adekvátny dobe jej exploatácie, pričom takéto poruchy signalizujú nesprávnu realizáciu, reálne hrúbky vrstvy štrkodrviny ani asfaltových vrstiev nedosahujú projektom stanovené hodnoty a projektová dokumentácia nebola spracovaná v zmysle platnej legislatívy," informovala o zistených nedostatkoch uvedených v správe primátorka Skalice Anna Mierna.



Celkovo kontrola skonštatovala, že ani na jednom z hodnotených úsekov sa nedosiahli projektom stanovené hrúbky asfaltových zmesí. Mesto dostalo v novembri výsledky kontroly, v ktorej boli predbežne identifikované neoprávnené výdavky projektu v sume 788.166,38 eura. Mesto doručilo na rozhraní rokov 2017 a 2018 na ministerstvo dve námietky proti kontrolným zisteniam.



Na základe námietok mesta prišla v novembri 2018 žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v sume 455.910,68 eura. "Ak by mesto nevrátilo finančný príspevok alebo jeho časť, bol by to podnet na začatie správneho konania pre porušenie finančnej disciplíny. Mohli by byť mestu uložené dodatočné odvody a penále, ktoré by ďalej celú sumu finančného príspevku na vrátenie zvýšili. Zároveň neuhradením finančného príspevku by Skalica nemala vyrovnané vzťahy so štátnym rozpočtom a nemohla by sa uchádzať o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a iných dotačných zdrojov," uviedol Čunderlík.



Mesto sa rozhodlo vrátiť finančné prostriedky formou splátok a podpísalo dohodu s MPRV. Splátkový kalendár je schválený na 36 mesiacov, pričom mesačná splátka je spolu v sume 12.664 eur. Poslednú 36. splátku splatí mesto v decembri 2021 a bude v sume 12.670,68 eura.