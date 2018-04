Na pamätník prvej svetovej vojny v Skalici sa zbierali sedem rokov

Pamätník a jeho proces vzniku sa tvoril dlhodobo v rokoch 1920 až 1927, počas ktorých prebiehala finančná zbierka. Vďaka nej sa podarilo vyzbierať 50.000 korún.

Skalica 22. apríla (TASR) – Pomník prvej svetovej vojny v Skalici patrí k najmonumentálnejším, aké sa na Záhorí nachádzajú. Pozostáva z hranolovitého podstavca, na ktorom sú osadené tri dosky. Nad nimi sa týči súsošie až do výšky takmer troch metrov.



Pamätník a jeho proces vzniku sa tvoril dlhodobo v rokoch 1920 až 1927, počas ktorých prebiehala finančná zbierka. Vďaka nej sa podarilo vyzbierať 50.000 korún. „Táto suma nebola vyzbieraná iba od vdov a sirôt pozostalých. Na pamätník prispel aj legionársky spolok, ale aj ďalší občania Skalice. Predsa len tých 170 zahynutých v prvej svetovej vojne nebolo málo, každý z nich mal rodinu a mnohí prispievatelia to považovali za poctu, že finančne podporili stavbu pamätníka,“ povedal TASR regionálny historik Peter Brezina.



Tvorcom pomníka je zabudnutý regionálny výtvarný umelec Metoděj Kocourek, ktorý vytvoril návrh. „Následne ho mestské zastupiteľstvo schválilo a v roku 1927 bol postavený. Kocourek bol jediným autorom, s dielom mu pomáhal zručný kamenosochár,“ uviedol Brezina.



Skalický pamätník, ako každý iný, má svoj vývoj počas svojej viac ako 90-ročnej histórie. Ľudia sa tu stretávali na mierové slávnosti už počas Československej republiky približne okolo roku 1930. „Bol to predovšetkým Červený kríž a legionári, ktorí organizovali mierové zhromaždenia, aby pripomínali nebezpečia vojny. Stretávali sa tu ale aj odvedenci, regrúti, ktorí si tu nechávali zhotovovať fotografie so starostom. Stretnutia pokračovali aj v dobe socializmu,“ spresnil historik.



Pamätník z pieskovca neprešiel žiadnou výraznou rekonštrukciou a zachoval sa v pôvodnej kráse. „Malá rekonštrukcia prebehla v roku 1946, keď sa k nemu pridala malá pamätná doska obetiam druhej svetovej vojny. Keďže je malá, len minimálne zasiahla do pôvodnej konštrukcie. Samozrejme sa menilo okolie pamätníka až do dnešnej podoby, ktorá je v podstate ojedinelá a vytvára pokojný kút v centre Skalice,“ doplnil Brezina.