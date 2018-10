Na primátora Skalice kandiduje M. Roman, za poslanca Ž. Pálffy

Najznámejším menom na kandidátke do mestského zastupiteľstva je bývalý hokejista a majster sveta Žigmund Pálffy.

Skalica 10. októbra (TASR) – O post primátora mesta Skalica sa bude uchádzať aj súčasný zástupca primátora Milan Roman, ktorý v stredu predstavil svoj program a kandidátov, ktorí budú spoločne s ním kandidovať do mestského zastupiteľstva.



Roman sa uchádza o post primátora ako nezávislý kandidát, ale v kandidatúre ho podporujú aj politické strany SDKÚ-DS, OKS, Starostovia a nezávislí kandidáti, KDH. "Na poste zástupcu primátora som 11 mesiacov a za ten čas som zistil, že niektoré veci dokážem presadiť iba z pozície primátora. Samozrejme, k tomu potrebuje aj podporu v mestskom zastupiteľstve, do ktorého spoločne so mnou kandiduje 17 občanov Skalice," uviedol Roman.



Vo svojom programe zdôraznil tri hlavné body, s ktorými ide do volieb. "Zišli sme sa na netradičnom mieste, kde v rámci nášho programu bude stáť v časovom horizonte roku až dvoch nová multifunkčná hala. Takisto v prípade úspechu zrealizujeme rekonštrukciu nefunkčného bazéna, z ktorého by sme spravili krytú plaváreň. Spravili sme si ekonomickú analýzu a v súčasnosti je to už s novými technológiami realizovateľné a finančne udržateľné. V mestách, ako je Skalica, by už malo byť samozrejmosťou mať krytú plavárne," poznamenal kandidát na primátora.



Ako ďalej dodal, tretím dôležitým bodom je tzv. Karta Skaličana. "Túto kartu by získali všetci obyvatelia s trvalým pobytom v meste a oprávňovala by ich k zľavám na mestskú hromadnú dopravu, na parkovné v meste alebo pri nemocnici, akcie organizované mestom, športové podujatia, ale aj zľavnené vstupy na Skalické dni či Trdlofest. Občania, ktorí mestu platia dane, si za ne zaslúžia isté výhody," spresnil Roman.



Najznámejším menom na kandidátke do mestského zastupiteľstva je bývalý hokejista a majster sveta Žigmund Pálffy. "Ovplyvňovať dianie, či už v celoslovenskom alebo miestnom ponímaní sa dá len aktívne, nie z pozície občana petíciami a podobne. Preto som sa rozhodol kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva. Ak sa do zastupiteľstva dostanem, budem sa snažiť pomáhať rozvoju hokeja a športu v meste, ale budem aktívny aj v ďalších oblastiach. Určite nebudem len zdvíhať ruku, na to sa cítim dosť nezávislý,“ povedal k svojej kandidatúre Pálffy.



O primátorský post sa v Skalici budú okrem Romana uchádzať ôsmi kandidáti. Ako nezávislí súčasný primátor Ľudovít Barát, vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Hlavatý, riaditeľka materskej školy Oľga Luptáková, podnikateľ Dušan Mareček, marketingový manažér Peter Pagáč a právnička a publicistka Alena Carolina Maxima Schopperth Fulier, za koalíciu strany Naj a Strany mladých ľudí pedagóg na základnej škole Igor Černin a riaditeľka odboru financií Trnavského samosprávneho kraja s podporou OĽaNO, SaS a Nova Anna Mierna.