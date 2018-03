Parkovanie pred skalickou nemocnicou by malo byť spoplatnené

Tento zámer vedenie nemocnice s mestom, ktoré je jedným z jej akcionárov, nekonzultovalo.

Skalica 19. marca (TASR) – Parkovanie pred Fakultnou nemocnicou s poliklinikou (FNsP) v Skalici by malo byť spoplatnené. Tento zámer vedenie nemocnice s mestom, ktoré je jedným z jej akcionárov, nekonzultovalo. TASR informoval zástupca primátora Milan Roman.



Za zmenou dopravy v okolí nemocnice stojí spoplatnenie parkovania, ktoré má prevádzkovať externá spoločnosť. Má sa však dotknúť nielen návštevníkov, ale aj zamestnancov nemocnice. Bezplatné parkovanie sa bude týkať len prvej polhodiny. "Zo skúseností vieme, že návšteva lekára často presahuje tento časový limit. Argument, že bude možné naďalej bezplatne parkovať v priľahlých uliciach, neobstojí. V konečnom dôsledku na to doplatia práve tí, ktorí majú vážnejšie zdravotné problémy, imobilní či starší ľudia," uviedol Roman.



Pre zamestnancov bude vybudovaných približne 40 miest a za parkovanie v areáli nemocnice si budú musieť priplatiť. "Fakultná nemocnica je jedným z najväčších zamestnávateľov v okrese. Nemyslím si, že týmto spôsobom prilákame do zdravotníctva viac pracovných síl," upozornil Roman.



Vedenie mesta vníma tento stav ako veľmi vážny. "Tento zámer s nami ako akcionárom nemocnice absolútne nikto nekomunikoval. Považujem to za pomerne zásadnú vec. Aj preto som už kontaktoval ďalšieho väčšieho akcionára Trnavský samosprávny kraj a župana Jozefa Viskupiča som požiadal o stretnutie a prerokovanie tejto veci. Stretnutie sa bude konať už v utorok (20.3.) a verím, že spoločne podnikneme kroky, ktoré prinesú zmysluplné riešenie tohto problému," doplnil Roman.