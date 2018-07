Skalica počas letnej sezóny umožňuje bezplatné prehliadky pamiatok

Mesto počas letnej turistickej sezóny, ktorá trvá až do 23. septembra, počas víkendov umožňuje návštevu väčšiny pamiatok. Prehliadku je potrebné objednať tri dni vopred.

Skalica 20. júla (TASR) – Počas letnej turistickej sezóny umožňuje mesto Skalica bezplatné prehliadky pamiatok aj so sprievodcom. TASR informoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu mestského úradu v Skalici Michal Čunderlík.



Mesto počas letnej turistickej sezóny, ktorá trvá až do 23. septembra, počas víkendov umožňuje návštevu väčšiny pamiatok. "Prehliadku je potrebné objednať v Turistickej a informačnej kancelárii (TIK) mesta Skalica tri dni vopred, vo výnimočných prípadoch stačí jeden deň vopred," uviedol zamestnanec úradu. Prehliadky prebiehajú v piatok a v nedeľu od 14.00 do 18.00 h, v sobotu od 10.00 do 18.00 h.



Prehliadka štandardne začína pred Turistickou informačnou kanceláriou Skalica. Trvá približne hodinu, počas ktorej sa stihnú navštíviť tri prehliadky. "Návštevník si môže vybrať z 13 pamiatok, v ktorých na návštevníkov budú čakať sprievodcovia pripravení podať odborný výklad," doplnil Čunderlík.



Medzi najznámejšie pamiatky v Skalici patria Rotunda sv. Juraja, ktorá podľa najnovších výskumov pochádza z 11. storočia, Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie či Dom kultúry, ktorého projekt spracoval architekt Dušan Jurkovič. Inšpiroval sa pri ňom ľudovým staviteľstvom a objekt sa dodnes zachoval v pôvodnom stave.