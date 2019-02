Skalica poskytla na podporu aktivít mládeže 18.671 eur

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport (KVMŠ) pri MsZ v Skalici navrhla podporiť 31 projektov, nakoniec ale finančnú podporu dostane iba 26 projektov.

Skalica 28. februára (TASR) – Dotácie z rozpočtu na rok 2019 vo výške 18.671 eur poskytne mesto Skalica na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou. Rozhodli o tom poslanci na februárovom mestskom zastupiteľstve (MsZ).



Do výberu bolo v riadnom termíne prihlásených 33 projektov s požadovanou výškou dotácie 47.196,52 eura. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport (KVMŠ) pri MsZ v Skalici navrhla podporiť 31 projektov, nakoniec ale finančnú podporu dostane iba 26 projektov. Päť žiadostí, ktoré prišli zo základných škôl, musela komisia vyradiť, keďže žiadajúce subjekty patria do pôsobnosti mesta, čo by bolo v rozpore s rozdeľovaním finančnej podpory.



KVMŠ prerozdelila finančné prostriedky určené na prácu s mládežou v roku 2019 medzi 26 projektov, ktoré prešli výberom na základe počtu detí, ktoré budú do jednotlivých projektov zapojené. Z dôvodu obmedzeného objemu finančných prostriedkov nepodporila dva projekty. Pôvodne plánovala komisia rozdeliť sumu 22.406 eur, ale nakoniec rozdelí mesto iba 18.671 eur.



KVMŠ prihliadala i na činnosť s postihnutými deťmi a mládežou, s deťmi a mládežou zo sociálne slabších pomerov, detských domovov a na projekty, ktorých realizácia je naplánovaná počas prázdninového obdobia.