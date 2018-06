Skalica predá vinohrady cez verejnú súťaž, očakáva príjem 425.000 eur

Minimálna ponúknutá suma za štvorcový meter je vypísaná na 5,50 eura.

Skalica 14. júna (TASR) – Mesto Skalica sa rozhodlo odpredať vinohrady v majetku mesta v lokalite "Od Vrádišťa" vo výmere 77.417 štvorcových metrov. Predaj vinohradov prebehne formou verejnej obchodnej súťaže. Minimálna ponúknutá suma za štvorcový meter je vypísaná na 5,50 eura, čo znamená, že mesto by malo získať do rozpočtu minimálne 425.793,50 eura.



"Som za predaj vinohradov, keďže tieto vinohrady v majetku mesta sú dlhodobo nevyužívané. Našli sa zatiaľ dvaja záujemcovia, ktorí prejavili o tieto pozemky záujem a pôsobia vo vinohradníctve. Je predpoklad, že získaná suma pre mesto bude napokon ešte vyššia, keďže ponúk v obchodnej verejnej súťaži môže byť viacero," uviedol poslanec Peter Bartoš.



"Po debatách nielen medzi poslancami, ale aj vo vinohradníckych spolkoch sa došlo k záveru, že bude lepšie vypísať obchodnú verejnú súťaž a pre mesto bude lepšie, ak sa bude pozemok obrábať a slúžiť svojmu účelu, ako by mal aj naďalej ležať nevyužitý," poznamenal poslanec Lukáš Tisoň.



Poslanci schválili odpredaj až na druhý pokus, keďže už v minulosti sa mesto tento pozemok pokúsilo odpredať. "Pôvodný odpredaj som nepodporil. Ten rozdiel oproti predchádzajúcemu návrhu je ten, že v ňom bol zahrnutý aj stavebný pozemok, ktorý bol teraz z verejnej súťaže vyčlenený," doplnil Bartoš.