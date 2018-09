Skalica predáva mantinely a plexisklá zo zimného štadióna mestu Šaľa

Spoločnosť SMM ako správca a prevádzkovateľ zimného štadióna v Skalici musela pre legislatívne zmeny v pravidlách ľadového hokeja zabezpečiť technické parametre ihriska.

Skalica 27. septembra (TASR) – Skalickí mestskí poslanci odsúhlasili na stredajšom (26.9.) rokovaní odpredaj nadbytočného majetku Správy mestského majetku (SMM).



Spoločnosť SMM ako správca a prevádzkovateľ zimného štadióna v Skalici musela pre legislatívne zmeny v pravidlách ľadového hokeja zabezpečiť technické parametre ihriska. "Menili sa pravidlá a pôvodné mantinely a ochranné sklá sme museli nahradiť novými. V roku 2017 sme vymenili ochranné sklá za vyššie v celkovej sume 29.800 eur bez DPH. Pôvodné ochranné sklá nám zostali na sklade ako nepoužiteľné. Od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sme dostali dotáciu vo výške 10.000 eur," uviedol riaditeľ SMM Ľudovít Bránecký.



Finančne najnáročnejšou bola výmena mantinelov. Tá sa uskutočnila v auguste tohto roka, kedy sa neregulárne mantinely vymenili za nižšie. "Túto povinnosť sme zabezpečovali v spolupráci so SZĽH, nakoľko náklady na realizáciu tejto výmeny boli 42.800 eur bez DPH. Rokovaním so SZĽH sme dospeli k dohode o poskytnutí ďalšej dotácie vo výške 20.000 eur a spolupráci pri hľadaní potenciálneho odberateľa na pôvodné mantinely aj s ochrannými sklami pre užívateľa, ktorému budú ešte nejaký čas vyhovovať," doplnil Bránecký.



Pôvodné mantinely sa inštalovali v roku 2005 a neboli vymenené pre zlý technický stav, ale z dôvodu zmien pravidiel Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Aj preto sa pristúpilo k ich predaju záujemcovi, ktorý pre ne nájde využitie. So SZĽH bolo dohodnuté, že výmena mantinelov sa uskutoční za podmienky, ak bude predbežne známy potenciálny odberateľ pôvodných mantinelov. SZĽH oznámil, že potenciálnym odberateľom je mesto Šaľa. Nakoľko ide o samosprávu, celý proces schvaľovania trval určitý čas, ale v súčasnosti už môžeme uvedený predaj zrealizovať," spresnil Bránecký. Kúpna cena bola stanovená na 12.500 eur.