V Skalici pôsobili dve mestské televízie, od januára je už iba jedna

Skalica 18. januára (TASR) – V meste Skalica pôsobili v uplynulom roku dve mestské televízie. Tento stav sa v januári 2019 zmenil a mesto už oficiálne spolupracuje iba s jednou televíziou. Ešte bývalé vedenie mesta vypovedalo spoločnosti Videoštúdio RIS zmluvu bez odôvodnenia. Spoločnosť napriek tomu pokračovala vo svojej činnosti a ukončenie zmluvy napadla na súde. Požadovala aj vyplatenie uskutočnených prác podľa zmluvy za rok 2018 v celkovej výške 65.000 eur.



Novozvolená primátorka Anna Mierna si nechala vypracovať právny posudok na ukončenie zmluvy. "Sú relevantne vysvetlené možnosti, ako môže spor dopadnúť. Predmetom súdneho sporu je platnosť alebo neplatnosť výpovede. V spore by sa nerozhodovalo o nároku na vyplatenie 65.000 eur. Keďže však nebol uvedený dôvod výpovede, mesto by tento súdny spor s veľkou pravdepodobnosťou prehralo," uviedol zástupca právnickej kancelárie, ktorá mesto zastupuje, Tomáš Caban.



"Odporúčanie právnikov bolo ukončiť spor dohodou. Našli sme spoločnú reč so spoločnosťou o vyrovnaní pohľadávok za rok 2018. Mesto zaplatí namiesto 65.000 eur za vykonané práce iba 50.000 eur. Okrem toho bude spoločnosť zabezpečovať služby mestskej televízie aj v roku 2019, ale už za nižšiu sumu 2900 eur vrátane DPH. Pre ďalšie roky sa uskutoční výberové konanie na tieto služby, do ktorej sa budú môcť zapojiť viacerí uchádzači," uviedla pre TASR primátorka.



"Že to prišlo až k súdnemu sporu, nás viedlo to, že sme od začiatku boli presvedčení, že výpoveď je neplatná. Keďže sme sa nevedeli s bývalým vedením dohodnúť, spor sme začali riešiť súdnou cestou. Dohoda je výsledkom diskusie, ktorá prebiehala od novembra. Vyjadriť sa k nej ešte musia naši právnici a následne tento spor definitívne uzatvoríme," uviedol konateľ spoločnosti Ivan Príkopa.



Mesto malo zmluvu aj s druhou mestskou televíziou, ktorej vysielanie zabezpečovala spoločnosť ptatelier. "S touto spoločnosťou sme ukončili zmluvu k 31. decembru 2018. Predpokladám, že keď bude zverejnené výberové konanie, táto spoločnosť sa do nej prihlási," doplnila Mierna.