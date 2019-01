Na organizátora Skalických dní a Trdlofestu bude verejné obstarávanie

Kompletné zabezpečenie oboch podujatí má na starosti spoločnosť Media Invest Company.

Skalica 29. januára (TASR) – Mesto Skalica má na organizovanie najnavštevovanejších kultúrnych podujatí Trdlofest a Skalické dni zmluvu ešte na rok 2019. Na ďalšie roky plánuje vypísať verejné obstarávanie. TASR o tom informovala primátorka Skalice Anna Mierna.



Kompletné zabezpečenie oboch podujatí má na starosti spoločnosť Media Invest Company. "Zmluva je platná ešte na rok 2019, a tak môžeme manévrovať iba medzi tým programom, ktorý tam momentálne je. Moja zásadná pripomienka je, aby sme mali čo najviac domácich vecí, aby to bolo vyskladané tak, aby to bolo pre návštevníkov atraktívne," uviedla primátorka Skalice.



Na ďalšie obdobie vypíše mesto na usporiadateľa týchto podujatí verejné obstarávanie. "Bude treba dobre nastaviť jeho podmienky. Nie je to jednoduché, máme ale rok na prípravu. Potrebujeme pripraviť také zmluvy, ktoré sú v súčasnosti štandardné," doplnila Mierna.



Podujatia Trdlofest a Skalické dni navštívi približne 20.000 až 25.000 návštevníkov. "Budem sa pýtať Skaličanov cez všetky dostupné možnosti, budem sa pýtať poslancov, ako sa im páčia Skalické dni a Trdlofest. Zásadná vec je, aby boli poskytované kvalitné služby, ako je strava a pod. Práve k strave boli pri posledných Skalických dňoch pripomienky," spresnila primátorka.