Skalica zníži vplyv v spoločnosti Grafobal Group Golf Resort

Skalica 19. júna (TASR) – Mesto Skalica odsúhlasilo návrh akcionára spoločnosti Grafobal na navýšenie základného imania spoločnosti Grafobal Group Golf Resort Skalica o sumu 972.000 eur upísaním nových akcií. Navýšenie základného imania sa vykoná akcionárskou dohodou. Dôvodom je posilnenie hospodárskej stability spoločnosti. Samotné mesto sa nebude podieľať na upísaní nových akcií spoločnosti. Rozhodli o tom poslanci svojím hlasovaním.



"Pravda je tá, že mesto v súčasnosti, bez ohľadu, aká by bola jeho vôľa, nemá tieto prostriedky, aby sa podieľalo na vykrývaní tejto straty. Ani si nemyslím, že je to v záujme občanov Skalice, aby sme sa podieľali na vykrývaní straty spoločnosti, ktorá má z veľkej časti privátny charakter," uviedol k rozhodnutiu poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici Lukáš Tisoň.



Rozhodnutie má za následok fakt, že mesto zníži svoj vplyv v spoločnosti, v ktorej má podiel. "Otázka skôr znie, či mesto má finančné prostriedky na navýšenie imania spoločnosti. To sa navyšuje z dôvodu, že spoločnosť vykazuje stratu. Ja som to pochopil tak, že ide zo zákona o povinný krok, aby nepadla spoločnosť do konkurzu a navýšením sa vykryla strata. Mesto do tejto spoločnosti prioritne vstúpilo ako partner, ktorý umožnil vznik tejto spoločnosti, ale už nebol predpoklad, že by sme sa dlhodobo podieľali na jej stratách alebo výnosoch," doplnil poslanec.