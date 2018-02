Skalická nemocnica získala monitory dychu, zapožičiava ich aj domov

Monitory pomáhajú monitorovať dýchanie detí ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat a signalizujú anomálie v dýchaní pomocou svetelného a zvukového signálu.

Skalica 6. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici dostala od Nadácie Križovatka monitory dychu, ktoré pomáhajú monitorovať dýchanie detí na neonatologickom oddelení, informovala Martina Plášková z FNsP.



Monitory pomáhajú monitorovať dýchanie detí ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat a signalizujú anomálie v dýchaní pomocou svetelného a zvukového signálu. "Teší nás, že monitory chránia deti nielen tu u nás v pôrodnici, ale matky si ich môžu u nás zapožičať a môžeme tak prispieť k väčšej bezpečnosti detí v domácom prostredí," uviedla riaditeľka skalickej nemocnice Renáta Kormanová.



Aktivitu domácej starostlivosti o bezpečnosť najmenších pacientov sa nemocnici darí podporovať vďaka projektu "Mamička, dýcham". Projekt zapožičiavania monitorov dychu funguje v nemocnici od roku 2008 a jeho výsledkom je 22 monitorov dychu, ktoré nemocnica získala darom. "Do dnešného dňa zapožičalo neonatologické oddelenie skalickej nemocnice do domácej starostlivosti monitory dychu 491 matkám," doplnila Plášková.



Syndróm náhleho úmrtia je náhla neočakávaná smrť dovtedy zdravého dieťaťa do jedného roka. Väčšinou sa zjavuje v spánku. Presná príčina nie je známa. Za hlavné rizikové faktory sa považuje nedonosenosť, fajčiarske prostredie, spánok na bruchu, prehriatie, dovtedy nezistená genetická porucha, srdcová porucha a podobne. Predpokladá sa spolupôsobenie viacerých rizikových faktorov. Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii.