Skauti priniesli Betlehemské svetlo aj na hornú Nitru

Na Štedrý deň popoludní ho v Prievidzi i Bojniciach odpália všetkým záujemcom, aby im mohlo svietiť pri sviatočnom stole.

Prievidza 24. decembra (TASR) - Skautskí dobrovoľníci priniesli Betlehemské svetlo aj na hornú Nitru. Na Štedrý deň popoludní ho v Prievidzi i Bojniciach odpália všetkým záujemcom, aby im mohlo svietiť pri sviatočnom stole.



Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána už skauti zaniesli do zariadení pre seniorov i na Vianočné trhy v Prievidzi, kde v sobotu (23.12.) vystúpili s krátkym programom a oficiálne ho odovzdali vedeniu mesta Prievidza, priblížil vedúci 14. zboru Prievidza Alojz Vlčko.



Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom na Štedrý deň medzi 13.00 h a 14.00 h v Prievidzi na Dlhej ulici, Námestí slobody, na sídliskách Žabník, Kopanice, Píly, Zapotôčky i Necpaly. V Bojniciach to bude pri lekárni pod nemocnicou, pred Kostolom sv. Martina i v mestskej časti Dubnica.



Okrem toho Betlehemské svetlo skauti rozdajú aj po skončení vigílnych svätých omší, približne medzi 17.00 h a 17.30 h v Prievidzi pred Kostolom sv. Bartolomeja, Kostolom Najsvätejšej Trojice a Kostolom sv. Terézie z Lisieux a v Bojniciach pred Kostolom sv. Martina.



Betlehemské svetlo bude vďaka skautom dotvárať vianočnú atmosféru na Slovensku už 28-krát. Slovenskí skauti ho prevzali od rakúskych kolegov po prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti vo Viedni, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým.



"Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania," dodal Vlčko.