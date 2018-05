Skelet budovy hyzdiaci centrum Púchova sa môže zmeniť na učebne

V gymnáziu by podľa primátora Púchova mohli vzniknúť supermoderné laboratóriá, mohla by tam byť hvezdáreň a nové učebne.

Púchov 10. mája (TASR) – Rozostavaná budova takmer v centre Púchova pri kruhovej križovatke hyzdí mesto už takmer desať rokov. Skelet budovy postavil súkromný investor v stiesnených priestoroch prakticky bez možnosti prístupu automobilmi. Samospráva vidí riešenie v odkúpení budovy a jej následné využitie pre gymnázium.



Podľa primátora Púchova Rastislava Heneka sa na budove v podstate nič nerobí, mesto vyzvalo majiteľa, aby predostrel samospráve svoje ďalšie zámery s budovou. "Základným problémom je, že súčasný majiteľ nevie zabezpečiť parkovacie miesta. Majitelia chceli zmeniť projekt budovy na polyfunkčný objekt s bytmi. Investor sa pokúšal získať plochy pre parkovacie miesta na Nábrežnej ulici, vlastník pozemkov mu to však nepovolil, pretože je to v záplavovom území," skonštatoval Henek s tým, že si nevie predstaviť, kde by parkovali automobily, ak by vzniklo 30 – 40 nových bytov.



Ako dodal, veľkým problémom by bol odvoz komunálneho odpadu alebo zásobovanie, ak by v objekte vznikli obchodné prevádzky. Riešením by bolo odkúpenie budovy a jej pričlenenie k neďalekému púchovskému gymnáziu, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"V gymnáziu by tak mohli vzniknúť supermoderné laboratóriá, mohla by tam byť hvezdáreň a nové učebne. Ak by toto prešlo, s TSK by sme rokovali o priestoroch bývalej materskej školy, ktorá je momentálne majetkom TSK," doplnil primátor.



"Trenčiansky samosprávny kraj eviduje takýto návrh zo strany mesta Púchov a ako zriaďovateľ sa bude spoločne s vedením gymnázia ponukou využitia takýchto nedostavaných priestorov zaoberať," uviedla hovorkyňa TSK Veronika Rezáková.



Problém podobných budov nie je podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka jednoduchý. "Samospráva nemôže investovať financie do cudzieho majetku. Dôležité je, aby si aj investor uvedomil svoju plnú mieru zodpovednosti za každé nešťastie, ktoré sa v takejto budove môže stať. To je jeden z kľúčových dôvodov, prečo by sa mal majiteľ k problému postaviť zodpovedne," uviedol Kaliňák.