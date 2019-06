Sklad pneumatík má priniesť Visolajam finančné benefity

Niektorí obyvatelia obce sa obávajú zvýšenia intenzity dopravy či možnosti znečistenia životného prostredia. Spísali petíciu, ktorej výsledkom je vyhlásenie miestneho referenda.

Visolaje 12. júna (TASR) – Logistická spoločnosť LOG Property chce v priemyselnom parku v obci Visolaje v Púchovskom okrese postaviť na ploche asi 85.000 štvorcových metrov sklad pneumatík pre spoločnosť Continental. Niektorí obyvatelia obce sa obávajú zvýšenia intenzity dopravy či možnosti znečistenia životného prostredia. Spísali petíciu, ktorej výsledkom je vyhlásenie miestneho referenda.



Ako TASR informovala hovorkyňa LOG Property Viera Jurčiová, sklad bude určený pre osobné pneumatiky, nebudú tam skladovať žiadne chemikálie. Sklad nebude predstavovať žiadnu ekologickú záťaž. „Z verejne dostupných informácií Slovenskej správy ciest vyplýva, že denne prejde obcou viac ako 3500 automobilov, z toho takmer 3000 sú osobné vozidlá a asi 600 nákladných automobilov. Uvedomujeme si, že doprava vo Visolajach bude zhustená a obcou po postavení skladu do dvoch rokov prejde denne asi 100 našich kamiónov. Hľadáme však riešenia, aby sme odbremenili dopravu, rokujeme s Národnou diaľničnou spoločnosťou a vyvíjame aktivity, ktoré by mali odbremeniť dopravu v obci,“ skonštatovala Jurčiová.



Ako dodala, investor momentálne vlastní 100.000 štvorcových metrov plochy v priemyselnom parku a s výstavbou skladu môže začať prakticky okamžite. Zo strany zákazníka prišla požiadavka na rozšírenie plochy skladových priestorov, čo musí byť predmetom doplnku územného plánu. „Celková investícia predstavuje 40 miliónov eur, výstavbou skladu vznikne 240 pracovných miest, investor má záujem zamestnať predovšetkým obyvateľov Visolají a okolitých obcí,“ doplnila Jurčiová s tým, že po schválení doplnku územného plánu sú sklad schopní postaviť do 11 mesiacov.



Ako informoval starosta Visolají Vincenc Hrenák, výstavbou skladových priestorov získa obec ročne viac ako 50.000 eur na dani z nehnuteľnosti, ďalšie benefity v podobe finančnej podpory futbalového oddielu a dobrovoľného hasičského zboru sľúbila na stretnutí s občanmi spoločnosť LOG Property počas nasledujúcich dvoch rokov. Starosta je presvedčený, že aj budúci vlastník objektu (Continental) bude s vedením obce spolupracovať.



Proti rozšíreniu územia priemyselného parku formou zmeny územného plánu sa postavil petičný výbor. Ten odovzdal vedeniu obce petíciu podpísanú nadpolovičným počtom obyvateľov obce. Podľa Hrenáka sa obec petíciou zaoberala a v zmysle zákona bola nútená vyhlásiť miestne referendum, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júna. TASR oslovila na utorkovom (11. 6.) verejnom stretnutí aj zástupcu petičného výboru, vyjadriť sa odmietol.