Skladové priestory v ľubovnianskej škole Vsetínska prestavujú na herňu

Stará Ľubovňa 23. júla (TASR) – Skladové priestory v Materskej škole (MŠ) Vsetínska v Starej Ľubovni prestavujú na herňu. Projekt relaxačno-pohybovej miestnosti sa posunul do ďalšej fázy realizácie a tou sú samotné stavebné práce. Zrealizovaním zámeru podľa prednostu tamojšieho Mestského úradu Aleša Solára škôlka opäť zvýši kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom nového priestoru i materiálového vybavenia.



„Donedávna nevyužívaný priestor bývalej kotolne, slúžiaci ako sklad, a jeho vstupných priestorov sa vďaka realizácii projektu zmení na herňu pre deti. Komplexná rekonštrukcia bude zahŕňať predovšetkým búracie práce, asanáciu podlahy, ochrannú izoláciu rozvodov, prekládku elektrického rozvádzača či celkovú povrchovú úpravu, aby bolo možné na podlahu umiestniť kobercovinu. Doplnené budú tiež vykurovacie telesá, osadené nové umývadlo a keramická dlažba v jeho okolí,“ priblížil Solár.



Vzhľadom na to, že daná miestnosť sa bude využívať ako relaxačno-pohybová, umiestnia tam aj prvky určené na vykonávanie rôznych športových aktivít, a to gymnastickú lavičku, lezecké lano, hojdačku, predškolskú rebrinku, drevené schodisko so šmýkačkou i minibránku. Rekonštrukcia priestorov je zároveň zameraná aj na zvýšenie energetickej efektívnosti.



Projekt je financovaný z prostriedkov poskytnutých prostredníctvom dotácie Ministerstva financií SR vo výške 12.500 eur a z rozpočtu mesta vo výške 2500 eur. Realizácia stavebných prác by mala trvať dva mesiace. „Vďaka rekonštrukcii tak budú môcť detičky navštevujúce MŠ Vsetínska pod dozorom svojich učiteliek využívať priestory herne počas celého roka bez ohľadu na počasie, či už na ranné rozcvičky, alebo iné športovo-pohybové aktivity,“ uzatvára Solár.