Školáci v Leviciach budú cestovať MHD zadarmo aj počas prázdnin

Levice 26. júna (TASR) – Žiaci základných škôl a osemročného gymnázia môžu v Leviciach cestovať mestskou hromadnou dopravou bezplatne aj počas letných prázdnin. Umožní im to spoločný projekt mesta Levice a spoločnosti Arriva, ktorá zabezpečuje hromadnú dopravu v meste. Cestovať zadarmo aj počas letných prázdnin môžu bez časového obmedzenia žiaci základných škôl a osemročného gymnázia od prímy po kvartu s trvalým pobytom v Leviciach.



„Cestovanie mestskou autobusovou dopravou v Leviciach zadarmo bolo počas tohto školského roku medzi žiakmi veľmi obľúbené. Po dohode s mestom Levice v ňom budeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku,“ povedala Hana Jahodníková, dopravná riaditeľka spoločnosti Arriva Nové Zámky.



Podľa primátora Levíc Štefana Mišáka sa za desať mesiacov trvania projektu ukázala jeho opodstatnenosť. „Vítame a podporujeme akékoľvek úsilie o zníženie počtu osobných áut a zvýšenie bezpečnosti na našich cestách. Náklady na cestovanie školopovinných detí sú hradené z rozpočtu mesta, považujeme to aj za investíciu do zlepšenia kvality životného prostredia v našom meste,” povedal Mišák.



Žiakom, ktorí ešte nemajú na svojej čipovej karte nastavené bezplatné cestovanie, alebo nevlastnia čipovú kartu, Arriva odporúča, aby prišli na autobusovú stanicu v Leviciach. „Na obchodnom mieste spoločnosti pracovníci nastavia žiakom bezplatné cestovanie,“ povedala Jahodníková. Podmienkami na využívanie bezplatného cestovania sú trvalý pobyt v Leviciach, byť žiakom jednej zo základných škôl alebo prímy až kvarty osemročného gymnázia, vlastniť čipovú kartu dopravnej spoločnosti, nastavenú na bezplatné cestovanie. Pri nástupe do autobusu sa žiak musí preukázať vodičovi čipovou kartou nastavenou na bezplatné cestovanie.