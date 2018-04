Škôlka na Tranovského ulici v Poprade prejde kompletnou rekonštrukciou

Rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu letných prázdnin s tým, že od septembra bude otvorená v čiastočne obmedzenom režime.

Poprad 12. apríla (TASR) - Materská škola na Tranovského ulici v popradskej mestskej časti Veľká bude prvou popradskou škôlkou, ktorá sa po dlhých rokoch dočká novej prístavby, ako aj prestavby jestvujúceho objektu. „Za posledných 40 rokov nebola v Poprade zrekonštruovaná komplexne žiadna materská ani základná škola. Školská infraštruktúra bola vo vysokých objemoch zanedbaná, preto sme to začali meniť. Škôlka Tranovského tak bude prvá po toľkých rokoch, ktorá sa ide zrekonštruovať," uviedol viceprimátor Popradu Igor Wzoš.



Podľa neho je to dobrá správa pre všetky deti, ktoré škôlku navštevujú a budú do nech chodiť v budúcnosti. Rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu letných prázdnin s tým, že od septembra bude otvorená v čiastočne obmedzenom režime. "Stavba by mala byť podľa zmluvy o diele ukončená do takmer 200 kalendárnych dní od odovzdania staveniska," dodal Wzoš s tým, že investícia v hodnote 910.000 eur bola schválená z mestského rozpočtu. Samospráva zároveň podala projekt na zníženie energetickej náročnosti budov, ktorým sa uchádza o spolufinancovanie z európskych zdrojov vo výške 320.000 eur.



Celá stavba je rozvrhnutá do troch etáp, ktoré sú rozvrhnuté tak, aby počas každej z nich bola prevádzka škôlky zabezpečená. „Prvá etapa znamená premiestnenie zdroja tepla do nových priestorov v rámci objektu, druhá etapa je riešená ako prístavba k jestvujúcemu objektu a úprava polovice objektu, posledná tretia etapa je finalizácia celého objektu a úprava posledných existujúcich častí. Zmyslom celej rekonštrukcie bolo vytvoriť škôlke taký štandard, aký má zariadenie tohto druhu mať," uviedol projektant Branislav Rzyman.



Rekonštrukcia je dlho očakávanou udalosťou, ktorú vedenie škôlky rieši už päť rokov. "Tešíme sa na to, že naša budova bude oveľa väčšia. Vytvoria sa nové priestory – triedy, šatne, sociálne zázemie, ktoré je potrebné pre deti i zamestnancov. Tešíme sa my, deti i rodičia. Táto prestavba je naozaj potrebná. Veríme, že všetci pochopia túto našu situáciu a podporia nás tým, že budú trpezliví a zhovievaví," zdôraznila zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Bibiána Repašská. V súčasnosti navštevuje toto predškolské zariadenie 95 detí, kapacita sa po rekonštrukcii zvýši o 15 škôlkarov.



Okrem škôlky na ulici Tranovského ulici pripravuje samospráva investície vo výške 550.000 eur aj do MŠ na Podtatranskej ulici. „Na financovanie rozšírenia jej kapacity, dobudovanie prístavby vrátane stavebných úprav existujúcich objektov a interiérového vybavenia, sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent nákladov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu," dodal primátor Popradu Jozef Švagerko.