Školské učebne s dielňami na bánovskej SOŠ prepojila nová chodba

Bánovce nad Bebravou 5. februára (TASR)- Školské učebne s dielňami na Strednej odbornej škole (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou spája nová chodba. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom školy, investoval do jej vybudovania takmer 70.000 eur, informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Chodba s dĺžkou 25 metrov spojila budovu školy s odbornými učebňami. Nachádza sa na prízemí, má plochú strechu s fóliovou krytinou, podlahu z keramickej dlažby, plastové okná i dvere a zároveň je kompletne zateplená. Viac ako 360 žiakov navštevujúcich SOŠ strojnícku v Bánovciach nad Bebravou už tak po novom nemusí pri presune do školských dielní vychádzať z budovy školy do vonkajších priestorov. "Vďaka novej chodbe sa nám podarilo skvalitniť vzdelávací proces študentov. Tí budú môcť v čase nepriaznivého počasia komfortne prechádzať z jednej budovy do druhej," priblížila Zuzana Tomová, poverená riadením SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou.



Za posledné štyri roky, vrátane plánovaných investícii na rok 2019, investoval TSK do bánovskej SOŠ viac ako 1,7 milióna eur. V investovaní do skvalitňovania štúdia v okresnom meste plánuje pokračovať aj v budúcnosti. "Keď sme v roku 2016 spájali dve stredné odborné školy v Bánovciach nad Bebravou do jednej, ozývalo sa viacero nedôverčivých názorov. Pri zlúčení škôl je dôležité dopriať ich študentom i pedagógom jednotlivých škôl čas na spoluprácu. Musím povedať, že tieto náročné začiatky má škola za sebou a postupne sa stáva lákadlom pre študentov," ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška.



V súčasnosti má TSK podľa neho pripravený jeden zaujímavý projekt, ktorý má zvýšiť záujem žiakov o štúdium na tejto škole, pričom je zameraný na modernizáciu dielní. "Okrem samotnej rekonštrukcie do vybavenia dielní pribudnú aj najmodernejšie prístroje. V najbližších týždňoch projekt podáme na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky cez Integrovaný regionálny operačný program a pevne verím, že investícia za približne 1,5 milióna eur nám bude schválená," dodal.