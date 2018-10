Na Slovensko prídu ďalší študenti IT z Ukrajiny

Spolupráca v rámci Digitálnej koalície medzi VŠEaMVS, ITAS a Veľvyslanectvom SR v Kyjeve s ukrajinskými univerzitami napreduje.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS) a bratislavskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEaMVS) absolvovali sériu stretnutí na Ukrajine, výsledkom sú dohody o príchode ďalších ukrajinských študentov informatiky na Slovensko. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu z IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš.



Spolupráca v rámci Digitálnej koalície medzi VŠEaMVS, ITAS a Veľvyslanectvom SR v Kyjeve s ukrajinskými univerzitami napreduje. Výsledkom je podpis bilaterálnej dohody o spoločnom magisterskom študijnom programe Medzinárodné podnikateľské analýzy, o ktorý prejavilo záujem viacero ukrajinských študentov.



"Spolupráca s ukrajinskou akademickou obcou prináša výsledky a teší ma, že bude pokračovať aj po pilotnom programe, do ktorého nastúpilo prvých päť študentov z univerzity v Charkove," uviedol prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský. Na základe dohôd s ukrajinskými univerzitami je v tomto školskom roku zatiaľ prihlásených 35 študentov so zameraním na IT a programovanie. "V najbližšom období očakávame ďalšie prihlášky," dodal. V júni na Slovensko pricestovali prví prijatí študenti z Charkova na prax v slovenských IT spoločnostiach a od septembra pokračujú v magisterskom štúdiu na vysokej škole.