Na Univerzite Komenského v Bratislave sa začal 100. akademický rok

Bratislava 24. septembra (TASR) – Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sa v pondelok začal 100. akademický rok. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako uviedol pre TASR rektor UK Karol Mičieta, v priebehu roka je pripravených viacero podujatí, oslavy okrúhleho výročia sa uskutočnia 26. až 28. júna 2019.



"Je to čas na prípravu bilancovania toho, čo UK vytvorila, teda od samotnej výstavby až po jej národný a kultúrny význam v celoštátnych a slovenských súvislostiach," povedal Mičieta. Zároveň tvrdí, že je nevyhnutná tvorivá činnosť v procese vzdelávania, pretože UK nielen vzdeláva, ale pripravuje aj konkurencieschopných ľudí pre spoločnosť na ďalšie roky dopredu. "Zodpovedáme za to ako bude vyzerať absolvent a štát za desať, 20 či 30 rokov. To je podstata a myslím si, že je nevyhnuté byť spätý s tvorivou činnosťou práve vo výuke," povedal rektor UK.



Na UK bude v tomto roku študovať približne 26.000 študentov, z toho takmer 8000 prvákov. Mičieta zároveň podotkol, že v 100. akademickom roku sa univerzite podarilo zastaviť klesajúci počet študentov, rovnako vyzdvihol aj záujem cudzincov o najväčšiu slovenskú univerzitu. "Máme okolo 3000 študentov zo zahraničia, čo je 12 percent zo všetkých študentov," povedal rektor. Vyzdvihol aj spoluprácu so zahraničnými univerzitami v rámci mobilít Erasmus+. "Za posledných 20 rokov sme takto vymenili viac ako 12.000 študentov. Buď odišli naši študenti do zahraničia alebo prišli cudzinci k nám do Bratislavy," podotkol.



"Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je totiž jeho podfinancovanie. Sme na chvoste krajín EÚ. Slovensko ako jedna z mála krajín vynakladá na vedu a inovácie finančné prostriedky vo výške menej ako jedno percento z HDP. Priemer EÚ je pritom viac ako dve percentá HDP," poznamenal rektor.



V priebehu celého akademického roka sa budú konať viaceré podujatia, ktoré priblížia jej sté výročie. "Ide o množstvo vedeckých konferencií, pri ktorých sa budeme zameriavať napríklad na spoluprácu českých a slovenských univerzít, pripomenieme si oslavu 100. výročia našej univerzity. Okrem toho budeme mať v novembri stretnutie rektorov univerzít hlavných miest Európy," vymenoval Mičieta. UK pri tejto príležitosti plánuje vydať aj pamätnú mincu, známku či medailu. Pripravuje sa aj vydanie publikácie či rôzne výstavy. UK bola založená 27. júna 1919.