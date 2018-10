FOTO: ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne vlani oslávila 50. výročie vzniku

V rozľahlom školskom areáli ZŠ Martina Kukučína nedávno pribudla prezentačná tabuľa, kde sa deti môžu učiť v rámci biológie a prírodopisu. V jednotlivých okienkach prezentácie sú predmety s časovým údajom, ako dlho trvá rozložiteľnosť jednotlivých prvkov v prírode. V Dolnom Kubíne 8. októbra 2018. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 8. októbra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Martina Kukučína v Dolnom Kubíne, pomenovaná podľa známeho slovenského dramatika, prozaika a publicistu z Oravy, oslávila v minulom roku 50. výročie vzniku. Pri príležitosti tohto jubilea odhalili rodákovi z obce Jasenová v priestoroch školy pamätný reliéf.Škola svoje brány po prvýkrát otvorila 1. septembra 1967, vtedy ešte pod názvom Základná deväťročná škola na Bysterci. V roku 1978 sa jej pomenovanie zmenilo na Základnú deväťročnú školu Martina Kukučína. Za viac ako 50 rokov fungovania sa v nej podľa tunajšej riaditeľky Kataríny Števonkovej mnoho zmenilo.spomenula.V súčasnosti inštitúciu navštevuje 640 žiakov v 32 triedach, z toho 17 na druhom a 15 na prvom stupni. Okrem toho tu pracuje 80 zamestnancov, z čoho je asi 50 pedagogických. Súčasťou školy sú centrum voľného času, školský klub detí aj jedáleň.Školu obklopuje nezvyčajne veľký areál.priblížila Števonková.Čestný názov podľa oravského spisovateľa Martina Kukučína bol škole udelený v roku 1978. Najvyšší počet žiakov, 1200, mala v školskom roku 1981/82, čím sa zaradila medzi najväčšie na Orave. Počas vyše 50-ročného fungovania viedlo školu sedem riaditeľov, pôsobilo v nej dovedna 261 pedagogických a 100 prevádzkových zamestnancov. V poslednom období, v snahe o rozvoj jazykovej gramotnosti, škola vybudovala dve nové jazykové učebne, ktoré sú plne vybavené počítačovou a audiovizuálnou technikou. Vyučovanie cudzích jazykov v týchto učebniach je podľa riaditeľky školy moderné a výraznou mierou napomáha skvalitňovať edukačný proces.Za roky fungovania inštitúcie sa vďaka rôznym projektom skvalitnili podmienky na rozvoj masového športu pre žiakov, športové kluby i miestnu komunitu. Škola bola úspešná v projekte ministerstva školstva na modernizáciu športovísk, kde získala finančné prostriedky na opravu steny v telocvični a vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli.doplnila riaditeľka s tým, že na škole je zabezpečená vysoká kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov.Súčasťou klasickej výučby na Základnej škole (ZŠ) Martina Kukučína v Dolnom Kubíne je najmä šport. Absolventi športových tried v minulosti dosiahli viaceré úspechy. K najznámejším patria napríklad slovenská biatlonistka Martina Halinárová-Jašicová, majster Československa v trojskoku Ján Čado či hokejový útočník Martin Réway. V súčasnosti štafetu preberá mladšia generácia, ktorá školu navštevuje.priblížila riaditeľka školy Katarína Števonková.Športy tu v roku 1972 priniesol učiteľ Barnabáš Üvegeš, ktorý začínal s atletikou.doplnila zástupkyňa riaditeľky pre šport a mimoškolskú činnosť Jana Michaligová.Pre prvý stupeň škola ponúka klasickú formu výučby, na druhom stupni kombináciu klasických a športových tried v ročníkoch. Žiaci tak majú možnosť vybrať si podľa talentu a záujmu. Športové triedy sú špecifické tým, že majú viac hodín športovej prípravy na úkor zníženej dotácie niektorých výchovných predmetov. Výučba hlavných predmetov však prebieha rovnako ako v klasických triedach. Podľa zástupkyne terajší žiaci skončia školu a väčšinou trénujú už len amatérsky. Viacerí však šport k svojmu životu potrebujú, takže ho aktívne preferujú.Volejbalistky momentálne trénuje Soňa Sakálošová Gašparíková, bývalá reprezentantka Slovenska vo volejbale.vysvetlila Michaligová s tým, že napríklad v atletike sa venujú najmä vrhu. Známou absolventkou školy vo vrhu guľou, oštepom a kladivom bola Aďa Mäsiarová, teraz podľa Michaligovej vyniká žiačka Lea Juráková. Úspechy dosahujú aj v chôdzi.uviedla zástupkyňa školy.Všetky športové úspechy, ktoré dosiahli žiaci, podľa riaditeľky nie sú výsledkami len ich tréningového úsilia, ale stoja na výrazných osobnostiach, nadšencoch, učiteľoch a tréneroch, ale aj na pochopení rodičov, ktorí deti podnecovali k súťaženiu a k dosahovaniu lepších výkonov.Arborétum pri Základnej škole (ZŠ) Martina Kukučína v Dolnom Kubíne, ktoré v súčasnosti slúži ako učebňa pre žiakov vo vonkajších priestoroch, disponuje viac ako stovkou rôznych drevín. Sprístupnili ho vlani ako súčasť osláv k 50. výročiu otvorenia školy.Špeciálnu botanickú záhradu tamojší žiaci využívajú aj na oddych, napríklad pri čakaní na popoludňajšie vyučovanie či tréningy. V budúcnosti ju chce vedenie školy ešte viac zmodernizovať a vybudovať v nej oddychovú zónu pre verejnosť.priblížila riaditeľka školy Katarína Števonková.Dodala, že v ohľade na životné prostredie to nie je jediná vyučovacia pomôcka. V rozľahlom školskom areáli nedávno pribudla aj prezentačná tabuľa, z ktorej sa deti môžu učiť v rámci biológie a prírodopisu.vysvetlila.Areál školy môžu žiaci využiť na trávenie voľných chvíľ a oddych. Vypomáha im v tom aj malá knižná búdka.zhodnotila riaditeľka s tým, že v najbližších rokoch chcú najmä dobudovať odborné učebne. Škola totiž v uplynulom období dosiahla úspechy aj v prírodovednej oblasti, napríklad víťazstvom v súťaži Skús Pokus – Chémia pod pokrievkou, konkrétne v kategórii Ocenenie verejnosti.uzavrela.