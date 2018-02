VIDEO: ZŠ v Záhorskej Vsi charakterizuje rodinná atmosféra

Na snímke žiak počas vyučovania v triede Základnej škole v Záhorskej Vsi, 5. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

ZŠ v Záhorskej Vsi navštevovali i bývalá prvá dáma či svetový rekordér

Bratislava/Záhorská Ves 5. februára(TASR) - Zvýšený hlas a krik nevychovajú ani lepších žiakov a už vonkoncom nie šťastnejšie deti. Týmto heslom sa riadia v základnej škole v Záhorskej Vsi.povedala o filozofii ZŠ jej riaditeľka Ivica Pupiková.vysvetlila.uviedla.Takmer rodinnú starostlivosť a lásku pedagógov k deťom, kde nechýba milé slovo ba ani objatie, veľmi oceňujú rodiny z tzv. slabšieho prostredia, ktorých je v obci pomerne veľa.vysvetlila. Spresnila, že deťom sa venujú špeciálne prostredníctvom zvláštnych doučovacích hodín.ozrejmila riaditeľka ZŠ.Zvýraznila tiež, že celkovo sa v škole snažia rozvíjať to, čo deťom ide.zdôraznila Pupiková.Teší sa, že spolu s kolegami vidí a cíti odozvu.uviedla.Škola by nemala byť iba centrom pasívneho odovzdávania informácií, ale aj miestom, ktoré deti naučí vyjadrovať sa a odprezentovať to, čo sa naučili. S týmto cieľom začali v základnej škole v Záhorskej Vsi vyučovať dramatickú výchovu.ozrejmila motív zaradenia predmetu do učebných osnov riaditeľka školy v najzápadnejšej obci na Slovensku Ivica Pupiková.uviedla. Pri hodinách používajú menšie deti i maňušky, majú možnosť sa tiež naučiť hrať na flaute.Deti môžu to, čo sa na hodinách dramatickej výchovy naučili, prezentovať na rôznych besiedkach, predstaveniach pri výročiach školy či vystúpení pre seniorov. Ďalšou zaujímavosťou je ovocný sad, ktorý škola vo svojom areáli v minulom školskom roku založila. Rovnako má každá trieda svoje políčko, o ktoré sa stará v rámci hodín pracovného vyučovania či predmetu technika na 2. stupni, prípadne počas triednických hodín.ozrejmila riaditeľka. Prezradila, že minulý rok bol veľmi bohatý na úrodu paradajok.Škola je tiež veľmi aktívna v športových krúžkoch, darí sa najmä futbalistom i florbalistom. Školáci môžu využívať aj multifunkčné ihrisko, na ktorú ZŠ dostala dotáciu z Úradu vlády SR, zvyšok zafinancovala obec z vlastných zdrojov.Bezprostredná blízkosť Rakúska je zasa dôvodom, prečo sa okrem angličtiny na škole vyučuje aj nemčina a takisto sa rozvíja cezhraničný projekt vzájomného jazykového vzdelávania detí BIG SK-AT.vysvetlila Pupiková. Škola má tiež družobné styky so školami v troch rakúskych obciach Angern, Weikendorf a Gänsendorf.S históriou školy v Záhorskej Vsi sa spájajú aj mená bývalej prvej dámy Emílie Kováčovej, či niekdajšieho reprezentanta ČSSR v plávaní, svetového a európskeho rekordéra na 100 metrov motýlik Vladimíra Hopku. Známych mien, ktoré sedeli v laviciach či za katedrou 90. rokov fungujúcej školy, však bolo oveľa viac.spomína Anna Meňhárová, bývalá učiteľka a zástupkyňa riaditeľky školy a tiež mamička súčasnej riaditeľky ZŠ Ivice Pupikovej.dodáva.Škola si 90. výročie pripomenula slávnostnou akadémiu, na ktorej sa zúčastnili aj pamätníci tých najstarších generácií učiteľov, medzi nimi bola 97-ročná Elena Voltemarová. Výročie zvýraznil i fotoalbum, zostavený z dobových a archívnych snímok, fotografií z rodinných albumov i zbierok samotnej školy, ktoré dokumentujú plynutie času.V obci i samotnej škole veria, že podobných jubileí zažije ZŠ ešte veľa, a že sa minimálne podarí udržať trend z posledných rokov. Na rozdiel od iných škôl, ktoré pociťujú exodus a úbytok žiakov, v Záhorskej Vsi sa počet žiakov za posledné štyri roky zvýšil takmer o štvrtinu, zo 147 na 191 žiakov.