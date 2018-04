SOŠ na Okružnej v Poprade pripravuje žiakov na žiadané pracovné miesta

Stredná odborná škola na Okružnej ulici v Poprade vychováva žiakov na pracovné pozície, ktoré sú v dnešnom čase čoraz viac žiadané. Konštatoval to riaditeľ školy Vasil Kuzmiak, podľa ktorého na trhu práce chýbajú vzdelaní a vyučení murári, inštalatéri, či stavbári a stolári. Na snímke budova SOŠ na Okružnej ulici v Poprade 29. apríla 2018. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 30. apríla (TASR) – Stredná odborná škola na Okružnej ulici v Poprade vychováva žiakov na pracovné pozície, ktoré sú v dnešnom čase čoraz viac žiadané. Konštatoval to riaditeľ školy Vasil Kuzmiak, podľa ktorého na trhu práce chýbajú vzdelaní a vyučení murári, inštalatéri, či stavbári a stolári.vymenoval Kuzmiak. Podľa neho je o stavebné či strojárske odbory posledné roky nižší záujem, a to aj napriek tomu, že väčšina absolventov po skončení štúdia nemá problém nájsť si prácu. Dôkazom toho je aj fakt, že zamestnanosť študentov tejto SOŠ bola napr. v roku 2016 na úrovni takmer 90 percent. Zvyšných desať percent sú podľa riaditeľa tí, ktorí majú fyzické či iné znevýhodnenie.Niektoré odbory, ako napr. klampiar, pre nižší záujem zo strany žiakov na SOŠ aj zanikli. Na Slovensku by podľa Kuzmiaka pomohla zmena legislatívy v súvislosti s minimálnym počtom žiakov v odboroch, po ktorých je na trhu práce veľký dopyt.konštatoval Kuzmiak. Dodal, že príkladom, ako sa to dá, je ich partnerská škola v Linzi. Tam funguje systém duálneho vzdelávania jednak vďaka tamojším firmám, snahe štátu pomôcť i samotným študentom, ktorí sú si vedomí, že po škole zarobia dosť peňazí, aby sa uživili.Pred niekoľkými rokmi sa toto bývalé stavebné učilište združilo s Dievčenskou odbornou školou a od 1. septembra škola zmení názov na SOŠ remesiel a služieb. Pôvodne táto škola vznikla v roku 1951 ako učňovské stredisko pri výstavbe rudných baní, neskôr sa koncom 80. rokov minulého storočia stala súčasťou podniku Pozemné stavby. Už vtedy sa tam žiaci vzdelávali duálne a snahu zachovať túto formu učenia má aj súčasné vedenie školy. Okrem toho, že má škola vlastné dielne, spolupracuje aj s viacerými strojárskymi, automobilovými či stavebnými podnikmi v Poprade a okolí, kde svojich študentov posiela na prax.doplnil riaditeľ školy. SOŠ na Okružnej ulici v súčasnosti navštevuje približne 300 žiakov.