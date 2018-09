Legendárna skupina Elán predviedla v Prešove elegantnú šou

Turné k 50. výročiu pokračuje v Bratislave (26. 10.), Žiline (9. 11.), Zvolene (16. 11.), Košiciach (23. 11.) a Trenčíne (30. 11.). Záverečný koncert celého turné odohrajú 20. decembra v Prahe.

Prešov 23. septembra (TASR) - Chcú skončiť a myslia to vážne. Vraj päťdesiat rokov už stačilo. To tvrdí trojica protagonistov Baláž - Patejdl - Ráž skupiny Elán, najslávnejšej a najúspešnejšej československej a dnes slovenskej rockovej skupiny.



V roku 1968 sa narodili známe svetové spevácke celebrity Céline Dion, Kylie Minogue, Anastacia, Lisa Marie Presley, DJ Bobo, Ziggy Marley, českí speváci Daniel Hůlka, Daniel Landa, slovenský hokejista Peter Bondra, autor víťazného gólu proti ruským hokejistom, ktorým sme sa stali majstrami sveta. Aj slovenská hudba má svoj veľký dátum, v septembri 1968 sa na základnej škole Jelenia v Bratislave dala dohromady partia mladých muzikantských nadšencov pod vedením Vaša Patejdla. Dali si názov Elán, a ten ich elán funguje neuveriteľné polstoročie. Však z Jelenej to dotiahli až do newyorskej Carnegie Hall.



Rozlúčiť sa v súčasnosti už s trojgeneračnou skupinou fanúšikov rozhodli na veľkolepom Elán 50 rokov Tour. Rozlúčkové turné začali 29. augusta v Banskej Bystrici, pokračovali v Myjave (15.9.) a treťou zastávkou bol v sobotu večer (22.9.) Amfiteáter v Prešove, kam sa kapela vrátila po dlhých dvadsiatich rokoch.



Prešovský playlist otvorili skladbou Bláznivé hry, s ktorou získali prvé ocenenie, cenu za aranžmán na Bratislavskej lýre 1979. Vyšla potom v októbri 1981 aj na debutovom albume Ôsmy svetadiel. Ďalších dvadsaťšesť skladieb mapovalo celé ich úspešné obdobie, postupne prišli na rad Kaskadér, Ôsmy svetadiel, Vymyslená, Zlodej slnečníc, Ulica, Tuláci v podchodoch, Čo je? Čo je? Čo chceš?, Stužková, Zaľúbil sa chlapec, Zvláštny smútok víťazov, Detektívka, Podpísaný anonym, Dresy, Od Tatier k Dunaju, Kočka, Hey, hey zlato, Voda, čo ma drží nad vodou, Tretie oko, nová skladba Ľúbim ťa, Bosorka, Mláďatá, Tanečnice z Lúčnice a Smrtka na pražskom orloji.



Prešov si vychutnal dve hodiny hudby. Ako v škole na hodine hudobnej výchovy - učiteľ predspieval elánske ľudovky a zaplnený prešovský amfiteáter spieval s ním. Skvelú atmosféru si napriek chladnému večeru vychutnali obe strany, na pódiu aj pred ním. Elánsku šesticu, posilnenú dychovým triom, sláčikovým kvartetom a tromi vokalistkami odmenili Prešovčania mohutným aplauzom. Ten im vyniesol tri prídavky v podobe piesní Nie sme zlí, Čaba, neblázni a Superuvoľnený.



Koncertné turné k 50. výročiu skupiny pokračuje na Slovensku vystúpeniami v Bratislave (26. 10.), Žiline (9. 11.), Zvolene (16. 11.), Košiciach (23. 11.) a Trenčíne (30. 11.). Záverečný koncert celého turné odohrajú 20. decembra v pražskej O2 Aréne.



Skupina Elán vznikla v roku 1968, 22. apríla 1970 mali prvé verejné vystúpenie. Slávnu éru potom odštartovali v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Elán je najúspešnejšou rockovou skupinou, štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987, získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007.



Na svojom konte majú 14 štúdiových, päť anglických a skoro dve desiatky live a kompilačných albumov. V novembri 2014 vydali štrnásty štúdiový album s názvom Živých nás nedostanú. Skladba Ľúbim ťa, ktorá nechýba v playliste na tomto turné, avizuje prípravu pätnásteho štúdiového albumu.