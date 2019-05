Skupinka cyklistov spojila voľby s výletom naprieč Liptovom

Slovenskí aj zahraniční návštevníci neprichádzajú na cyklopotulky na Liptov náhodou. Zo sedla bicykla si môžu vychutnať množstvo turistických atrakcií a prírodných krás.

Liptovský Mikuláš 25. mája (TASR) – Príjemné s užitočným spojila skupinka športových nadšencov z východného Slovenska, ktorá sa v deň volieb do Európskeho parlamentu (EP) vydala na vyše 60-kilometrový cyklovýlet naprieč Liptovom. Na cestu si so sebou nezabudli pribaliť voličské preukazy. Tie plánovali použiť v jednej z volebných miestností na trase.



Zo stanice v Liptovskom Mikuláši sa do historického centra mesta odviezli po novom úseku cyklotrasy, ktorú vybudovali z prostriedkov Európskej únie (EÚ). „Podpora z EÚ je stále, sú projekty, na Slovensko prichádzajú peniaze. Je dôležité využiť právo a ísť voliť. Keď už nie kvôli tomu, tak aspoň ísť voliť, aby sa tam nedostali ľudia, ktorých nechceme, aby tam boli. Myslím, že voľby sú aj trošku spestrením nášho výletu. V rámci pauzy urobíme niečo dobré,“ povedal pre TASR volič a cyklista v jednom Peter.



Ďalším členom skupinky bol Karol, ktorý tiež chce rozhodnúť o tom, kto pôjde do EP. „Som však trošku skeptický, lebo spektrum je široké. Som zvedavý, aká bude účasť a kto uspeje,“ dodal.



Slovenskí aj zahraniční návštevníci neprichádzajú na cyklopotulky na Liptov náhodou. Zo sedla bicykla si môžu vychutnať množstvo turistických atrakcií a prírodných krás. Liptovskomikulášsky magistrát už dlhší čas pracuje na viacerých úsekoch cyklotrás v meste. Ako partner cykloprojektu Cesta okolo Tatier mesto vybudovalo ucelený úsek cyklochodníka popri hrádzi rieky Váh v dĺžke takmer šesť kilometrov. „Na tento úsek sa nám podarilo získať z Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja takmer 800.000 eur,“ priblížila šéfka oddelenia projektového manažmentu na liptovskomikulášskom mestskom úrade Jana Kormaníková.



Dodala, že v rámci tohto projektu vznikne uzavretý 250 kilometrov dlhý okruh okolo Tatier. „Počas prvej a druhej etapy sa slovenským a poľským partnerom podarilo vybudovať 150 kilometrov. Chýbajúcich sto kilometrov máme v pláne dobudovať v novom programovom období európskych fondov v roku 2021 až 2027,“ vysvetlila.



Magistrát pracuje aj na budovaní liptovskomikulášskej mestskej cyklotrasy ako ekologickej alternatívy dopravy. Jej účelom je dochádzanie do práce, úradov a škôl. Minulý rok začali realizovať prvú etapu projektu v dĺžke takmer tri kilometre od železničnej stanice cez centrum mesta až na Rachmaninovo námestie. „Máme schválenú aj ďalšiu etapu projektu mikulášskej cyklotrasy, ktorú budeme realizovať v parku Márie Rázusovej Martákovej. Spolu sme na tieto dve etapy mikulášskej cyklotrasy získali nenávratný finančný príspevok 560.000 eur, takže spolu s prvým projektom Cesty okolo Tatier sa mestu podarilo získať takmer 1,4 milióna eur nenávratných finančných prostriedkov. Podali sme aj ďalšie žiadosti o financie na dobudovanie mestskej cyklotrasy,“ povedala Kormaníková s tým, že ide o pokračovanie cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej a vybudovanie cyklotrasy na Štefánikovej ulici.



Ambíciou radnice do budúcnosti je pokračovať v budovaní cyklotrás a cyklochodníka. „Ohlasy u obyvateľov sú pozitívne, svedčí o tom aj vysoká návštevnosť cyklochodníka,“ uzavrela.