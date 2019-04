Skupinka Popradčanov opäť upratala kvetnický park

Medzi odpadkami prevažoval tzv. bežný turistický odpad, teda servítky, plastové fľaše a obaly od potravín. Našli sa však aj kuriozity, napr. pneumatika pod autobusovou zastávkou.

Poprad 6. apríla (TASR) – Skupinka Popradčanov v sobotu doobeda opäť po roku upratovala park v mestskej časti Kvetnica. Na sociálnej sieti brigádu po druhýkrát zorganizoval Kvetničan Marek Nemec spolu s novinárom Rasťom Ovšonkom, tento rok sa do zbierania odpadkov zapojilo približne 30 ľudí.



„Môžem povedať, že odpadkov bolo o trochu viac ako vlani, aj ľudí prišlo viac. Ale to nie je náš zámer, že čím viac, tým lepšie. Skrátka išlo nám o to, aby sa tá Kvetnica upratala, lebo nemá svojho pána. Chodia tu rodiny s deťmi, ktoré keď vystúpia z auta, ako prvé vidia kopec neporiadku,“ zdôraznil Ovšonka. Dodal, že o tento park sa roky nikto nestará a pozemky nie sú vo vlastníctve mesta.



Medzi odpadkami prevažoval tzv. bežný turistický odpad, teda servítky, plastové fľaše a obaly od potravín. Našli sa však aj kuriozity, napr. pneumatika pod autobusovou zastávkou, gumená podložka do auta či sedačka. „Niekto si chcel zrejme v parku urobiť pohodlie, tak si so sebou priniesol aj kreslo, ale už ho tu aj nechal,“ povedal s úsmevom jeden z iniciátorov brigády. Niektoré odpadky už boli zarastené trávou a teda ich vyhodili ľudia už dávnejšie, iné odhodili do prírody len nedávno.



Dohromady dobrovoľníci vyzbierali približne 30 vriec odpadu, pričom najviac ho bolo v okolí autobusovej zastávky, parkoviska, ale aj pri budove niekdajšieho národného ústavu. Neporiadok sa tu hromadí aj z toho dôvodu, že v celom parku niet jediného koša. „To ale neznamená, že odpadky hodíme do prírody. Našou výzvou je - keď si ľudia odpadky so sebou prinesú, tak nech si ich so sebou aj vezmú späť,“ zdôraznil Nemec, ktorého ako Kvetničana teší, že ľuďom aj z iných mestských častí na tomto parku záleží a prišli pomôcť.



Brigády sa zúčastnili najmä rodiny aj so svojom deťmi, práve títo ľudia totiž na Kvetnici trávia najviac času. Ruku k dielu pridal aj 8-ročný Popradčan Patrik. „Na stromoch bolo veľmi veľa plastových vreciek a nepáčilo sa mi to. Ja veci do prírody neodhadzujem a nemali by to robiť ani ostatní. Škodí to prírode, také jedno vrecko sa rozkladá v prírode aj sto rokov,“ upozornil Patrik. Niektorých brigádnikov prekvapilo množstvo odpadu okolo cesty, z čoho vyplýva, že aj pre šoférov bolo pohodlnejšie vyhodiť plechovky či fľaše z okna rovno do prírody. „Nemali by sme nechávať neporiadok okolo seba, mňa osobne fascinovalo, že mamičky sú ochotné prejsť od chodníka 15 metrov, aby plienku odhodili pod stromček,“ dodala Tina Penxová.