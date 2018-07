Štátne lesy TANAP značkujú približne 740 km trás

Celkovo je na území Vysokých, Západných Tatier, Pienin a Spišskej Magury – Západ takmer 800 kilometrov turistických chodníkov.

Vysoké Tatry 10. júla (TASR) - Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) sa starajú o vyše 600 kilometrov turistických trás na území Vysokých a Západných Tatier a Pienin. Značkovanie zabezpečujú na približne 740 kilometroch vrátane Spišskej Magury – Západ. Tento rok prešlo obnovou značkovanie červenej trasy po Tatranskej magistrále. Pre TASR to uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP a dodala, že značenie obnovujú lesníci s prihliadnutím na poveternostné a prírodné podmienky aj počas letnej turistickej sezóny. Často sa pritom stretávajú s poškodzovaním, či kradnutím značiek a smerovníkov.



Celkovo je na území Vysokých, Západných Tatier, Pienin a Spišskej Magury – Západ takmer 800 kilometrov turistických chodníkov. Ich údržba je v kompetencii jednotlivých ochranných obvodov a Strediska terénnych služieb (STS) ŠL TANAP, ktoré sa stará aj o ich značkovanie. Každý rok pritom obnovou prechádza jedna z farieb.



Pri značkovaní turistických chodníkov sa ŠL TANAP držia normy, ktorá platí na území SR. „Väčšina turistických chodníkov je značená pásovými značkami červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby. Samotné farby nemajú žiadnu súvislosť s obťažnosťou trasy, spočívajú vo význame resp. druhu trasy, napríklad červená značka sa používa na najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické chodníky,“ vysvetlila Petránová s tým, že v porovnaní s inými turistickými oblasťami majú ŠL TANAP výnimku v prípade pútačov, ktoré sú drevené. Inde totiž používajú kovové tyče. Inú podobu majú aj samotné informačné tabuľky. Okrem maľovaných značiek používajú lesníci po vetrovej kalamite aj plastové štítky. Pracovníci STS ich využívajú pri značení turistických chodníkov na miestach, kde je problém s maľovanými značkami. „Napríklad sú umiestňované na suchých stromoch v okolí turistických chodníkov, kde hrozí, že farba opadne spolu s kôrou,“ doplnila Petránová.



Posledné roky sa na značenie turistických chodníkov používajú aj hliníkové tabuľky s nalepenou reflexnou vrstvou vo farbe turistickej značky. Pri osvietení baterkou resp. čelovkou odrážajú svetlo a pomáhajú ľahšej orientácii v čase zníženej viditeľnosti v noci, alebo keď je hmla.



Lesníci sa v tejto oblasti často stretávajú s vandalizmom, krádežami, ale aj iným poškodzovaním značiek a smerovníkov. „Terčom vandalov či záujemcov o takýto 'suvenír' sú najmä smerovníky a tabuľky, ktoré označujú atraktívne vrcholy, chaty a sedlá, ale aj tabuľky označujúce sezónne uzávery. Stretli sme sa s prípadmi, že návštevníci odtrhli tabuľku, ktorá označovala sezónnu uzáveru a zahodili ju do kosodreviny, alebo si na pamiatku so sebou domov okrem zážitkov odniesli aj tabuľku s označením vrcholu, na ktorý vystúpili, či chaty, ktorú navštívili,“ zdôraznila Petránová. Takisto sa podľa nej stáva, že v snahe urobiť si čo najzaujímavejšiu fotografiu sa účastníci školských výletov zavesia na smerovník, ktorý sa pod ich váhou zlomí, alebo vyvráti. Pracovníci STS sa však stretli aj s prípadmi, že turisti rozobrali kamenné pyramídy, ktoré zabezpečujú stabilitu smerovníkov tam, kde nie je možné osadiť ich hlbšie pre skalnatý terén.



Lesníci v tejto súvislosti apelujú na návštevníkov, aby tabuľky nepoškodzovali a nekradli, pretože slúžia všetkým. „Často pomôžu ľuďom zablúdeným v teréne sa zorientovať a, naopak, keď chýbajú, je ľahšie sa v horách stratiť,“ uzatvára Petránová.