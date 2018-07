VIDEO: Obnova hradu Slanec pokračuje stabilizáciou múra paláca

Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum.

Slanec 24. júla (TASR) - Obnova hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice-okolie pokračuje tento rok ďalšou murárskou sezónou. Na hrade pracuje od začiatku mája cez úrad práce 15 robotníkov, Ministerstvo kultúry SR poskytlo na tohtoročný projekt dotáciu 24.500 eur.



"Keďže ešte stále sme na niektorých objektoch v prvej fáze záchrany, čiže stabilizácie, tak sme sa rozhodli v tomto roku stabilizovať múr hradného paláca, pretože tomu sme sa ešte dostatočne nevenovali," uviedol pre TASR starosta obce Jozef Bela. Prioritou je tak postaviť obrovské lešenie pri múre paláca a stabilizácia jeho prvkov, najmä krakorcov na vrchole.







Obec pôvodne žiadala finančnú podporu 48.000 eur, napokon musela rozpočet a hamonogram prác upraviť. V pláne sú aj ďalšie práce v interiéri veži Nebojsa, ktorá má v budúcnosti slúžiť ako vyhliadka pre turistov. Veža je pritom zastrešená a zabezpečená proti vplyvom počasia, vo vnútri je točité drevené schodisko medzi štvrtým a šiestym podlažím. "Urobila sa už aj dôležitá klenba na vstupe do veže, ktorá bola úplne vypadnutá. Pokračujeme na rekonštrukcii ďalšej klenby medzi štvrtým a piatym podlažím, a tak vlastne osadíme všetky portály," uviedol Bela.



Veža je pre verejnosť naďalej uzavretá, vzhľadom na stavbu rozsiahleho lešenia bude aspoň sčasti ohradené horné nádvorie. "Chceme urobiť plot okolo múra paláca, aby to bolo bezpečné," dodal starosta.



Obnova hradu pod vedením obce a občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec sa začala v roku 2012. Vo veži, ktorá je dominantou širokého okolia, by mala byť v budúcnosti aj expozícia pre návštevníkov.



Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937. Neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.