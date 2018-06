Slatinské Lazy z výnosov za predaj bytov po vojakoch postavia chodníky

Vytvoriť chcú tiež spevnené plochy a postaviť aj nové parkoviská pri dome smútku.

Slatinské Lazy 14. júna (TASR) - Výnosy z predaja 14 bytov po vojakoch, ktoré v roku 2015 získala obec Slatinské Lazy v okrese Detva od ministerstva obrany, pomáhajú pri rekonštrukcii tamojších chodníkov. Samospráva už za ne obnovila asi polkilometrové úseky do častí Lohyňa a Šutňová.



"Z vlastných zdrojov rovnako staviame nový betónový plot okolo cintorína," povedala TASR starostka Darina Hroncová. Vytvoriť chcú tiež spevnené plochy a postaviť aj nové parkoviská pri dome smútku. Na to však budú potrebovať ďalších približne 60.000 eur, a tak sa chcú so žiadosťou uchádzať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.



O dvoj- a štvorizbové byty od vojakov v cene podľa znaleckého posudku od 13.300 do 20.200 eur bol záujem nielen medzi obyvateľmi dediny, ale aj od ľudí z blízkeho okolia. Obec ich predala za necelé dva roky, posledný vo februári 2017. Noví majitelia bytov tak zvýšili počet obyvateľov obce o asi päť percent na súčasných 520.



Starostka ako najväčšiu výzvu v nadchádzajúcom volebnom období vidí doposiaľ nezrealizovaný projekt obnovy obecného úradu a kultúrneho domu. "Projekt na rekonštrukciu je ešte z roku 2008 a odvtedy sme žiadali o dotáciu ministerstvo hospodárstva aj envirofond, žiadosť však nebola ani raz schválená," pripomenula starostka. Obec by potrebovala na túto stavbu zhruba 350.000 eur.



Okrem toho chcú v najbližšej dobe rozšíriť kanalizáciu do osady Jombíkovci. Na túto stavbu majú už aj vydané stavebné povolenie.