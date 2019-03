Sliač by chcel v prvom rade kompenzácie za hluk z lietadiel

USA chceli na obnovu vojenských letísk v Malackách a v Sliači vynaložiť 105 miliónov dolárov.

Sliač 14. marca (TASR) - Mesto Sliač by v prvom rade privítalo kompenzácie za hluk a zhoršené životné prostredie, ktoré obyvateľom päťtisícového kúpeľného mesta prinášajú už roky výcviky letcov a umiestnenie bojovej leteckej techniky na tamojšom letisku. Primátorka Sliača Ľubica Balgová tak reagovala na otázku TASR, ako vidí možné investície do letiska, na ktoré chcú prispieť USA.



Podľa primátorky v minulosti, keď bol tento problém predložený kompetentným, vždy sa riešenie odsunulo, alebo celkom vytratilo. "Naše mesto nie je jediné, ktoré je postihnuté hlukom z letiska, avšak letová zóna je rovno nad domami Sliačanov. Naši občania si akiste pamätajú, ako sme ešte na prelome tisícročia boli uisťovaní predstaviteľmi vtedajšej štátnej moci, že sa táto skutočnosť Sliačanom a predpokladám, že aj okolitým obciam, vykompenzuje. A to buď v podobe nižších daní bez vplyvu na rozpočet mesta, alebo iných príspevkov od štátu či rozvojom infraštruktúry a kúpeľov," uviedla. "Bohužiaľ nič z toho sa nerealizovalo a ani nerealizuje," dodala.



USA chceli na obnovu vojenských letísk v Malackách a v Sliači vynaložiť 105 miliónov dolárov. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) letisko v Sliači potrebuje na celkovú obnovu 40 miliónov eur. Rezort obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky.



Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v stredu (13. 3.) vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. "O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok. K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá ale otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli," povedal Danko.



Odmietnutie financií z USA na opravu slovenských letísk podľa nedávnych vyjadrení pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nie je uzavreté. Zatiaľ podľa neho ide o názor ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) a definitívny postoj Slovensko oznámi až po oficiálnom rokovaní. Koaličná rada sa podľa jeho slov bude téme venovať na budúci týždeň, Pellegrini chce rokovať aj so šéfmi rezortov obrany a diplomacie.