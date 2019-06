Slnečnice spúšťajú predaj najatraktívnejšej zóny Viladomy

Čo ponúka UNIQ Slnečnice v zóne Viladomy (bytové domy S16-S20):

• Celkovo etapa postupne prinesie 377 moderných 1- až 4-izbových bytov a päť apartmánov v piatich bytových domoch s priestrannými terasami, balkónmi a predzáhradkami

• Príjemné spoločné priestranstvá medzi domami

• Veľa zelene v okolí a súkromie

• Príležitosť užívať si komfortné priestory s výnimočným výhľadom

• Posledná etapa Viladomov je na jej okraji, s napojením na cyklotrasu

• Zóna má bohatú občiansku vybavenosť – zubnú ambulanciu, potraviny, reštauráciu, lekáreň, materskú školu, jasle, multifunkčné ihrisko

• Ďalšie možnosti ponúka neďaleké nákupné centrum Slnečnice Market s rôznymi predajňami, gastrozónou Trch., interiérové ihrisko LEON – Jungle Park a rodinné centrum LEON – Tanec Voda Zábava Relax s bazénom, tanečnou školou a jedinečnou jumpingovou ninja arénou

• Uprostred zóny Viladomy vyrastie park s rozlohou 14 100 m2 s multifunkčným ihriskom aj s výbehom pre psy

• Bytové domy v zóne Viladomy navrhli architekti zo štúdia Compass z Bratislavy

Bratislava 14. júna (OTS) - V najväčšej bratislavskej novopostavenej rezidenčnej štvrti Slnečnice z dielne CRESCO REAL ESTATE odštartoval predaj štvrtej a poslednej etapy zóny VILADOMY. Etapa pozostávajúca z piatich bytových domov, ktorá postupne prinesie na trh 377 jeden- až štvorizbových bytov a päť apartmánov, získala vďaka svojej jedinečnosti a nadčasovej architektúre názov UNIQ Slnečnice.Jedinečná časť zóny Viladomy ponúka nadštandardný dizajn a kvalitu bývania v novej štvrti v blízkosti zelene s dobrou dostupnosťou do centra. Vďaka širokej ponuke bytov si jednotlivec i väčšia rodina nájdu bývanie vyhovujúce ich požiadavkám. Developer CRESCO REAL ESTATE postupne odhaľuje 377 bytov a 5 apartmánov v piatich bytových domoch, ktoré spoločne tvoria etapu UNIQ Slnečnice. Podobne ako v predošlých etapách vo Viladomoch, byty s predzáhradkami ponúkajú komfort rodinného domu, na vyšších podlažiach sú samozrejmosťou priestranné balkóny a terasy. V etape UNIQ Slnečnice navyše budúci obyvatelia ocenia dôraz na dizajnovú stránku fasády.,“ hovorí, riaditeľ predaja CRESCO REAL ESTATE, a dodáva: „.“ Spoločnosť CRESCO REAL ESTATE je už niekoľko rokov na prvom mieste v predaji bytov na Slovensku. Vlani každý piaty až šiesty predaný byt v novostavbách v hlavnom meste pripadal na Slnečnice.Priestranné terasy a balkóny, zaujímavé strešné byty s množstvom denného svetla a luxusnými terasami a prízemné byty s veľkorysými predzáhradkami sú pre zónu Viladomy typické. Platí to aj pre etapu UNIQ Slnečnice. Poslednú časť zóny Viladomy navyše obohacujú unikátne prvky, ktoré navrhli rovnako ako väčšinu Slnečníc architekti ateliéru Compass v Bratislave. „“ hovorí architekt, spolumajiteľ štúdia Compass.Vďaka širokým možnostiam trávenia voľného času a aktívneho oddychu obľubujú bývanie v Slnečniciach hlavne rodiny s deťmi. V zóne však nájde domov každý, kto hľadá priestor pre svoj aktívny životný štýl – sadnúť ráno na bicykel a ísť po hrádzi do práce, kedykoľvek vybehnúť do lužných lesov a k Dunaju alebo si ísť zaplávať na prírodné jazero Draždiak. Ďalšie možnosti ponúka nákupné centrum Slnečnice Market v zóne Mesto, vzdialené len niekoľko minút chôdze. Súčasťou centra je aj gastrozóna Trch., poctivé potraviny Starý Otec aj najväčšie zábavno-športové centrum LEON na Slovensku s rozlohou 2 000 m2.Charakter zóny doplní aj rozľahlýs rozlohou až 14-tisíc m2 s lúkou, ihriskami aj výbehom pre psov. Jeho samostatný návrh pripravuje štúdio Labak v spolupráci s autormi Slnečníc, architektonickým štúdiom Compass.Celkovo je v projekte Slnečnice hotových vyše, vo výstavbe je ďalších 1 550 bytov a v štádiu prípravy viac ako. Termín dokončenia výstavby prvej fázy bytových domov UNIQ Slnečnice v zóne Viladomy plánuje developer na rok 2021.Pod značkou UNIQ developer CRESCO REAL ESTATE združuje viacero projektov – oceňovanú butikovú kancelársku budovu UNIQ Staromestská , rezidenciu UNIQ Majakovského v Bratislave a komplex budov UNIQ Tesla v pražských Holešoviciach. Všetky tri sú z dielne uznávaného štúdia Bogle Architects.