Slováci študujúci v zahraničí nechápu, prečo nemôžu voliť za hranicami

Považská Bystrica 16. marca (TASR) – Študent Masarykovej univerzity v Brne Milan sa domov, do Považskej Bystrice, vracia len asi tri- až štyrikrát za rok. V tomto roku sa jeho návštevy zintenzívnia. Dôvodom sú prezidentské voľby.



„Je absurdné, že Slováci nemôžu voliť prezidenta zo zahraničia. V 21. storočí, v čase vyspelých informačných technológií, je to nepochopiteľné,“ povedal pre TASR 25-ročný študent.



Účasť vo voľbách je pre neho samozrejmosťou, od dovŕšenia 18 rokov vynechal volebný akt iba raz. Ako dodal, nie je mu ľahostajné, akým smerom sa bude Slovensko v budúcnosti uberať a podobný názor majú podľa neho tisícky slovenských študentov nielen v Brne, ale aj v ostatných štátoch Európskej únie.



Nechce si nechať ujsť ani druhé kolo prezidentských volieb. Dnes ešte nevie, či príde voliť domov na Považie, alebo využije voličský preukaz. „Predpokladám, že sa dohodneme štyria – piati študenti a autom sa odvezieme z Brna do nejakého mesta blízko za slovenskými hranicami. Do Brodského či Holíča je to len asi 75 kilometrov, čo je o polovicu menej, ako keby som cestoval až do Považskej Bystrice,“ doplnil.