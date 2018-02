Slováci v Bergu tvoria až 90 percent z nových obyvateľov obce

Integrácia je stále pre mnohých ťažká, ale u detí to ide ľahšie, lebo v škole a škôlke nevidno rozdiely, tam podľa neho integrácia funguje dobre.

Bratislava/Berg 7. februára (TASR) – Slováci, ktorí sa presťahovali do rakúskej prihraničnej oblasti neďaleko Bratislavy, tvoria až 90 percent nových obyvateľov v obciach. Platí to aj o Bergu. Pre TASR to potvrdil manažér športových podujatí v tejto obci Werner Hartl.



„Keby medzi nami neboli štátne hranice, tak Berg, Hainburg, Wolfsthal a Kittsee, kde Slováci nakúpili najviac pozemkov, by už boli ďalším okresom Bratislavy,“ tvrdí Hartl a poukazuje na to, že podobne sa rozširuje aj rakúske hlavné mesto Viedeň.



Prudký nárast záujmu o pozemky v rakúskom prihraničí spôsobil, že za posledných 10 rokov ich cena výrazne narástla. „Odkedy sem došli Slováci, ceny pozemkov v okolí išli šesťkrát nahor, z 20-25 eur v priemere na 125-150 eur za meter štvorcový,“ doplnil Hartl. Konkrétne v Bergu sa predávajú stavebné pozemky v súkromnom vlastníctve za 160 až 180 eur za meter štvorcový, a ak ich predáva obec, meter štvorcový stojí cca 130 eur.



Stále sú však lacnejšie ako v Bratislave a lákajú najmä mladých ľudí. „V Bergu žije v súčasnosti približne 15 až 18 percent Slovákov, v materskej škole je však až 50 percent slovenských detí, pretože zo Slovenska sa sem sťahujú najmä mladé páry, ktoré majú dve až tri deti, zatiaľ čo rakúske rodiny len jedno,“ spresnil Hartl.



Integrácia je stále pre mnohých ťažká, ale u detí to ide ľahšie, lebo v škole a škôlke nevidno rozdiely, tam podľa neho integrácia funguje dobre. „Deti spolu hrajú futbal, spolu spievajú v cirkevnom zbore, spolu športujú, jednoducho spolu vyrastajú,“ uzavrel Hartl.