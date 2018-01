Slováci v okolí Rajky chcú rozšírenie vlakovej dopravy do Petržalky

Podľa Renáty Tóthovej z obce Bezenyi chodí do Bratislavy, Petržalky a Rusoviec veľa Slovákov nielen na nákupy, ale aj do škôl, k lekárom, alebo tam cestujú za kultúrou a športom.

Bratislava/Rajka 18. januára (TASR) – Slováci v prihraničných obciach majú záujem o rozšírenie vlakovej dopravy medzi Bratislavou a Rajkou v takom rozsahu, ako je medzi Viedňou a Bratislavou. Vyplýva to z ankety TASR medzi obyvateľmi prihraničných obcí. Podľa Renáty Tóthovej z obce Bezenyi chodí do Bratislavy, Petržalky a Rusoviec veľa Slovákov nielen na nákupy, ale aj do škôl, k lekárom, alebo tam cestujú za kultúrou a športom. „Keby bol časový harmonogram vlakového spojenia bohatší, vyťaženosť spojenia by sa výrazne zvýšila,“ uviedla Tóthová.



Viac vlakov by privítal aj Ivan Lukáč z Rajky. „S rodinou túto možnosť pravidelne využívame, ale bolo by ešte lepšie, keby vlak premával častejšie ako raz za tri hodiny, tak ako vlak z Bratislavy do Viedne, teda každú hodinu v oboch smeroch,“ povedal Lukáč, podľa ktorého by to do vlaku pritiahlo ešte viac obyvateľov prihraničných obcí neďaleko Bratislavy nielen preto, aby sa vyhli dopravným zápcham.



Podľa ministerstva dopravy je zatiaľ na rozširovanie vlakovej dopravy medzi Rajkou a Petržalkou priskoro. „Rezort dopravy aktuálne sleduje vývoj frekvencie na danej linke, ktorá má od prvých dní jej spustenia veľmi dobré využitie, stále však nie je vyčerpaná kapacita súprav, a preto nie je dôvod na pridávanie vlakov,“ uvádza sa v stanovisku odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre TASR.



Cezhraničné železničné spojenie z Bratislavy do susednej maďarskej Rajky je v prevádzke od 10. decembra 2017. Takmer po desaťročí obnovil rezort dopravy vlakové spojenie s cieľom lepšieho prepojenia regiónov a zároveň posilnenia prímestskej dopravy v hlavnom meste. Vlaky jazdia v čase dopravnej špičky, aby pokryli najväčšiu intenzitu a predpokladaný záujem o tento druh dopravy. Ich vyťaženie predstavuje v súčasnosti v priemere takmer tri štvrtiny kapacity, pričom najsilnejšie pondelky a piatky v smere do Bratislavy výrazne prekračujú túto hodnotu.



Prvých desať vlakov v oboch smeroch premáva cez Rusovce, kde má vlak aj zastávku. Podľa starostu Dušana Antoša je po mesiaci predčasné hovoriť o tom, aký prínos pre obec má nové vlakové spojenie medzi Rajkou a Petržalkou. „To, či sa v Rusovciach výraznejšie obmedzí premávka po cestnej komunikácii, budeme vedieť zhodnotiť najskôr o rok,“ povedal pre TASR Antoš.



Vlakové spojenie medzi Rajkou a Petržalkou je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, takže cestujúci na území Slovenska ho môžu využívať aj v rámci prestupu na linky MHD. Vlakové výkony na slovenskej strane sú poskytované na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, prihraničnú dopravu na maďarskej strane zabezpečuje maďarsko-rakúska spoločnosť GySEV. Dohoda oboch strán umožňuje na tejto trati využiť aj relačné zľavy pre medzištátnu dopravu.