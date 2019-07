Slovenská akadémia vied ocenila vedcov na Smolenickom zámku

Cenu SAV si na Smolenickom zámku prevzali kolektívy pracovníkov Chemického ústavu a Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Smolenice 2. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) ocenila vedcov, ktorí sa významným spôsobom pričinili, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"V rámci SAV vyhodnocujeme najlepšie vedecké výsledky, ktoré v danom roku vznikli. Dnes máme tri druhy ocenení. Jedným je základný výskum s potenciálom pre aplikácie, druhý je pokročilý výskum už s reálnymi výsledkami a tretí je spoločensko-vedný výskum, ktorý dáva návod, ako sa vyrovnať s migráciou," uviedol pre TASR predseda SAV Pavol Šajgalík.



Cenu SAV si na Smolenickom zámku prevzali kolektívy pracovníkov Chemického ústavu a Ústavu molekulárnej biológie SAV. Cenu za kolektívnu monografiu Dubček si prevzali pracovníci Historického ústavu SAV a za kolektívnu monografiu Globe in Motion pracovníci z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.



Počas slávnostného podujatia boli ocenené osobnosti aj v nových kategóriách. "Chceme ísť cestou vyhľadávania excelentných tímov. Slovo excelentný je možno v súčasnosti nadužívané, ale je to zároveň nesmierne dôležitý aspekt, bez ktorého by sme sa nedostali na úroveň iných krajín, v ktorých je výskum podporovaný," doplnil predseda SAV.



V kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť bola udelená cena Zuzane Kusej, Ondrejovi Ficerimu, Sibyle Mislovičovej a Margite Klobušickej. V kategórii za popularizáciu vedy pre príslušníka mediálnej komunity si ocenenie prevzal Ľubomír Bajaník.



SAV ocenila aj odborné publikácie. Ocenila šesť publikácií vo vedeckých časopisoch s najväčším dopadom cenou Špičkové časopisecké publikácie. Ocenenia Vedecká publikácia s mimoriadne vysokým počtom citácií si prevzali traja autori publikácií. V kategórii Špičková vedecká monografia boli ocenení Vladimír Britaňák a Jon Stewart. V kategórii Nature index publikácie si ocenenie prevzala štvorica laureátov.