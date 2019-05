Mnohé samosprávy vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia úsilie a na základe skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení.

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Slovenské mestá sa môžu uchádzať o titul Enviromesto 2019. Druhý ročník tejto súťaže vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). "Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote," uviedla manažérka pre komunikáciu SAŽP Iveta Kureková.



Pre mestské samosprávy je súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Súťaž je vyhlasovaná na podporu miestnych orgánov a zvýšenie povedomia verejnosti. "Podnecuje komunitné vnímanie a spoluprácu politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti, keďže práve na miestnej úrovni sa dajú najlepšie nájsť účinné riešenia pre viaceré problémy životného prostredia," konštatovala Kureková.



Mnohé samosprávy vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení. Prínosom súťaže je preto podľa Kurekovej aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.



V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v jednotlivých súťažných oblastiach: enviromesto v oblasti prechodu na zelené a obehové hospodárstvo, enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny, enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia, enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy, pričom v každej oblasti sa súťaží v kategóriách: aktívna samospráva, originálna aktivita a trvalé opatrenie. Titul Enviromesto 2019 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.



"Do súťaže Enviromesto 2019 sa môže zapojiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta), ktoré dokáže prezentovať príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré zlepšujú jeho životné prostredie v uvedených súťažných oblastiach," priblížila Kureková s tým, že prihlášky sa podávajú do 31. júla. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri 2019 počas národnej konferencie Životné prostredie miest.