Slovenské národné múzeum predstavuje Pannu Máriu v umení

Na Slovensku bol mariánsky kult vo všeobecnosti rozšírený medzi príslušníkmi rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania.

Martin 25. decembra (TASR) – Ľudovú maľbu, plastiku a grafiku s mariánskou tematikou predstavuje v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea (SNM) v Martine výstava Panna Mária – Matička naša. TASR o tom informovala vedúca oddelenia dokumentácie a ochrany zbierok SNM v Martine Elena Bercíková-Zahradníková.



V zbierkovom fonde SNM sa podľa nej nachádza mimoriadne zaujímavá kolekcia predmetov, viažucich sa k mariánskej úcte. "Zobrazenia Panny Márie vnímali naši predkovia ako predmety symbolické, poskytujúce ochranu. Zároveň sú jedným z najpôsobivejších prejavov ľudového výtvarného umenia. Výstava približuje predmety s mariánskou tematikou tak, ako ich vnímali naši predkovia a zároveň poukazuje na ich pretrvávajúcu symboliku," uviedla Bercíková-Zahradníková.



Doplnila, že na Slovensku bol mariánsky kult vo všeobecnosti rozšírený medzi príslušníkmi rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania. "Výstava prezentuje mariánsku úctu priblížením niektorých najrozšírenejších ikonografických typov, vychádzajúcich z epizód Máriinho života a miesta pôvodu uctievaných mariánskych sôch," dodala Bercíková-Zahradníková.



Rozšírenie mariánskeho kultu na výstave dokladá i dielenská a továrenská produkcia. "Predstavuje tieto artefakty z obdobia od konca 18. storočia do prvej polovice 20. storočia, pričom ako predmety úcty v domácnostiach pretrvávali aj v druhej polovici 20. storočia. Zohrávali významnú úlohu v živote ľudí, založenú na viere v ich symbolickú moc. Človek sa k nim utiekal v ťažkých životných situáciách, v utrpení i pred hroziacim nebezpečenstvom," podotkla Bercíková-Zahradníková.



Úcte, ktorú k nim choval, zodpovedalo podľa nej umiestnenie v najváženejšej časti izby – kultovom kúte. "Boli umiestňované tiež nad posteľ, čo malo zabezpečiť ochranu aj počas spánku. Svoje miesto mali i vo výklenkoch na priečeliach obytných domov a brán do hospodárstiev. K zastaveniu a modlitbe nabádali aj v prícestných kaplnkách a interiéroch kostolíkov. Ich moc spočívala v ochrane jednotlivca, hospodárstva i celej komunity," uzavrela Bercíková-Zahradníková.



Výstava Panna Mária – Matička naša potrvá v Etnografickom múzeu SNM v Martine do 28. februára 2018.