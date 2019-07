Turistovi po páde z 30-metrovej výšky pomáhali leteckí záchranári

Muž slovenskej národnosti pri páde strmým skalným terénom smerom do Velickej doliny utrpel mnohopočetné odreniny a sečné poranenia.

Vysoké Tatry 5. júla (TASR) – Turista vo Vysokých Tatrách spadol z výšky približne 30 metrov, na pomoc mu prišli leteckí záchranári. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, pád muža z turisticky značeného chodníka vedúceho z Poľského hrebeňa na Východnú Vysokú bol nahlásený na tiesňovú linku v piatok popoludní.



„Muž slovenskej národnosti pri páde strmým skalným terénom smerom do Velickej doliny utrpel mnohopočetné odreniny a sečné poranenia. O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková záchranná a zdravotná služba (VZZS) z Popradu, ktorej posádka z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranára HZS a spoločne smerovali do Velickej doliny,“ spresňujú horskí záchranári s tým, že lekárka VZZS bola vysadená na Guľatom kopci a vrtuľník smeroval na miesto nehody, kde vysadil horského záchranára.



Ten turistu po vyšetrení pripravil na transport a následne boli obaja pomocou palubného žeriava evakuovaní z terénu. „Pri následnom medzipristátí na Guľatom kopci bol pacient so záchranárom HZS a lekárkou VZZS naložený na palubu vrtuľníka a transportovaný na heliport v Starom Smokovci,“ uvádza HZS s tým, že po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti turistu letecky prepravili do nemocnice v Poprade.