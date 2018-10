Slovenskí a českí lesníci si pripomenuli vznik ČSR i výsadbou hája

Súčasťou medzinárodnej konferencie venovanej histórii lesníctva v období spoločného štátu, ale aj súčasnej spolupráci, bola aj výsadba lipového jubilejného hája.

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Slovenskí a českí lesníci si v utorok (16.10.) a stredu na Sliači a v Čiernom Balogu pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Súčasťou medzinárodnej konferencie venovanej histórii lesníctva v období spoločného štátu, ale aj súčasnej spolupráci, bola aj výsadba lipového jubilejného hája a odhalenie pamätného kameňa so symbolmi oboch štátov.



„Spoločný štát, ktorý si pripomíname, bol prínosom pre lesníkov na obidvoch stranách rieky Moravy. Okrem iného aj preto, že do roku 1918 sa lesníctvo vyvíjalo odlišne pod vplyvom rakúskej a uhorskej časti monarchie a po vzniku Československa mohli lesníci ľahšie využívať skúsenosti svojich kolegov z druhej časti republiky,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Marian Staník.



Po vzniku samostatných republík v roku 1993 sa spolupráca na istý čas utlmila, no v ostatnej dekáde je čoraz intenzívnejšia. Svedčia o tom viaceré formálne aj neformálne stretnutia vedúcich predstaviteľov oboch štátnych podnikov pri príprave spoločných cezhraničných projektov či pri spoločensko-kultúrnych podujatiach, akými sú Deň stromu a Den s Lesy ČR. „Veľmi si ceníme našu spoluprácu a veríme, že do budúcnosti sa bude ďalej rozvíjať,“ doplnil generálny riaditeľ podniku Lesy ČR Josef Vojáček.



Okrem pripomenutia si všeobecne známych historických faktov boli na konferencii predstavené aj málo známe témy, akými sú napríklad jubilejné háje z roku 1928, ktoré lesníci po celom Československu vysádzali k 10. výročiu trvania samostatného štátu, a ktorých torzá sa zachovali až do súčasnosti. Výročie bude v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu symbolicky pripomínať jubilejný háj, v ktorom rastie 100 líp. Poslednú, stú lipu zasadili spolu generálni riaditelia oboch podnikov, ktorí odhalili aj pamätný kameň s vytesanými štátnymi znakmi s letopočtami 1918 a 1928. Súčasťou druhého dňa medzinárodnej konferencie bolo aj spoločné zasadnutie vedení štátnych podnikov.