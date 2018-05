Slovenskí vedci objavili v Tatrách nové stopy dinosaurov

Približne pred 40 rokmi sa podarilo pánovi docentovi Milanovi Sýkorovi objaviť v západnej časti Tatier prvú lokalitu so zvyškami dinosaurov na Slovensku.

Košice 21. mája (TASR) – Dvom slovenským vedcom sa podarilo vo Vysokých Tatrách v uplynulých dňoch objaviť ďalšie stopy dinosaurov. Presnejšie ide o odliatky stôp, ktoré sa zachovali stovky miliónov rokov. Po ich spracovaní ich sprístupnia verejnosti v Košiciach.



"Približne pred 40 rokmi sa podarilo pánovi docentovi Milanovi Sýkorovi objaviť v západnej časti Tatier prvú lokalitu so zvyškami dinosaurov na Slovensku. Táto lokalita neobsahovala kosti, ale stopy, a tie sú práve takou zvláštnosťou, pretože sa nejedná o pozostatky mŕtvych prehistorických tvorov, ale sú záznamom ich aktívnej činnosti," uviedol pre TASR Martin Kundrát z Centra interdisciplinárnych biovied, Technologického a inovačného parku, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach.



Počas štyroch hodín sa im podľa jeho slov podarilo nájsť desať viac alebo menej kompletných stôp dinosaurov. "Z toho dve sú kompletné, ostatné sú zlomkovité nálezy. V slovenských pomeroch i neúplné stopy sú veľmi vzácne, pretože obsahujú informácie, ktoré nám umožňujú porovnať viacero stôp a vytvoriť si tak predstavu o rôznorodosti dinosaurov, ktoré tu žili. Navyše nám nové nálezy umožnili urobiť celkovú revíziu stôp v tejto lokalite. Na ich podklade a mojich ďalších štúdií obdobných stôp v USA, Južnej Kórey, Iráne a Čine sme dospeli k novým záverom," povedal Kundrát.



"Po prvé sme zistili, že pôvodný ichnotaxón (klasifikácia nálezu na základe stopy, pozn. TASR) Coelurosaurichnus tatricus je neplatný. Tento fakt ale neznižuje hodnotu našej slovenskej lokality. Po druhé sme zistili, že vôbec nejde o nejaký výnimočný nález. Práve naopak, napriek tomu, že slovenská lokalita nie je veľmi dobre exponovaná a nemáme teda možnosť študovať stopy na veľkej ploche, poskytla vysoký počet nálezov. Táto početnosť stôp na malej ploche nasvedčuje tomu, že išlo o veľmi frekventovanú lokalitu," vysvetlil Kundrát a poukázal na zvláštnosť, že tam dominujú mäsožravé formy typov dinosaurov s tromi prstami.



"V konečnom dôsledku sme vlastne zistili, že tatranská lokalita na Slovensku je skutočne zaujímavá aj tým, že zachytáva aktivitu dinosaurov na sklonku obdobia triasu, čiže na prelome triasu a jury pred 200.000.000 rokov. Tieto stopy vznikali v pravekom prostredí, ktoré sa nachádzalo mimo územia Slovenska, niekde v prímorskej oblasti obývanej bohatou populáciou dinosaurov. Tieto ostopované sedimenty boli neskôr rôznymi horotvornými procesmi dopravené na územie Slovenska a vyzdvihnuté do podoby Vysokých Tatier," skonštatoval Kundrát.



Ako ďalej uviedol, stopy, ktoré našli v spomínanej lokalite, nie sú klasické odtlačky, ale sú to ich odliatky. "Zatiaľ sa nám nepošťastilo nájsť odtlačkovité stopy. Vysvetľujeme si to tak, že sediment, v ktorom sa nachádzali, bol geologicky mäkší ako odliatkový sediment, a preto menej odolný voči erózii vo vysokej nadmorskej výške," vysvetlil Kundrát.



Slovenský dinosaurológ Martin Kundrát sa nedávno vrátil z prieskumu v čínskej časti púšte Gobi, kde s kolegami objavili okrem iného celé série stôp gigantických bylinožravých a mäsožravých dinosaurov. "Aj tieto nové objavy napomáhajú poodhaliť tajomstvo tatranských dinosaurov," priblížil Kundrát.



Ako dodal, viac prezradí na výstave, ktorú pripravuje Centrum interdisciplinárnych biovied a Botanická záhrada UPJŠ pre verejnosť na konci tohto kalendárneho roku.