Slovensko-česko-poľské Trojmedzie sa rozvíja najmä vďaka eurofondom

Čierne 25. mája (TASR) – Infraštruktúru a turizmus na slovensko-česko-poľskom Trojmedzí pomáha rozvíjať aj podpora z eurofondov. Podľa bývalého starostu českej Hrčavy a v súčasnosti poslanca obecného zastupiteľstva v kysuckej obci Čierne Petra Staňa si to ľudia uvedomujú najmä pri prekračovaní hraníc.



"Prekročenie hranice pred 20 rokmi bolo zdĺhavé nielen časovo, ale aj finančne. Ľudia museli prejsť desaťkilometrové obchádzky, aby navštívili susednú dedinu. Či už v Poľsku, alebo na Slovensku. Sám si pamätám dobu, keď sme do susednej dediny Jaworzynka museli chodiť cez Český Tešín a poľský Tešín na návštevu za maminou sesternicou. A pritom sme cez hranicu na seba pokrikovali pri kopaní zemiakov. Dnes sa prevezieme na bicykli, prejdeme peši alebo si moja dcéra zájde na koni na zmrzlinu do Poľska," podotkol Staňo.



Voľby do Európskeho parlamentu, pokiaľ sú na kandidátke správni ľudia, môžu podľa neho do budúcna priniesť zmenu. "Novú krv, nové myšlienky. Je veľmi dôležité, kto tam sedí. Verím, že ľudia, ktorí tam budú, budú päť rokov naozaj pracovať. Je aj na nás, aby sme poznali, komu sme hodili hlas. A potom im tých päť rokov nedali spať. Tí ľudia si musia uvedomovať, že zastupujú záujmy občanov jednotlivých regiónov. Aj keď sme malá krajina, náš hlas musí byť počuť," povedal Staňo.



Volebné popoludnie trávil v Hrčave na Trojmedzí na oslave čerstvého päťdesiatnika Petra Palicu z Čierneho. "Zistili sme, že zakladateľ Hrčavy Martin Palica bol jedným z prvých pôvodných osadníkov, zhruba v roku 1770 na základe dekrétu Tešínskej komory. Bol to pastier, ktorý dostal dekrét, že môže pásť a klčovať. Aj keď Peter pochádza z Rakovej, tak jeho prapradedo 100-percentne klčoval tieto lesy. Preto ho to ťahá na Hrčavu, kde sme sa zoznámili, keď som tu ešte 'starostoval'," vysvetlil bývalý hrčavský starosta.



"Trojmedzie je 'top' región. Vďaka eurofondom pribudli napríklad nové cesty a veľa rôznych podujatí. Trojmedzie navštevuje veľa ľudí z Čierneho. Chodia pravidelne každý víkend na pivko či na výlety popod najvyšší diaľničný most v strednej Európe," doplnil Palica.