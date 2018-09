DRÁMA VO VODE: Turistka spadla do Hornádu

Žena padala približne päť metrov strmým svahom počas prechodu Prielomom Hornádu.

Spišská Nová Ves 26. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu v Slovenskom raji v dopoludňajších hodinách 47-ročnej turistke, ktorá sa pošmykla a spadla do Hornádu. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žena padala približne päť metrov strmým svahom počas prechodu Prielomom Hornádu.



"Počas pádu utrpela poranenia oboch dolných končatín, rebier a po páde do vody bola aj mierne podchladená. Z vody ju späť na chodník vytiahli známi, s ktorými sa tam nachádzala," uvádza HZS na svojej stránke.



Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a na tlmenie bolesti podali lieky. Následne ju na nosidlách transportovali do Hrdla Hornádu. Odtiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Hrabušíc, kde si zranenú prevzala posádka Rýchla zdravotná pomoc.